Az, hogy egy hét múlva itt a húsvét, azt a dunaújvárosi zöldség- és gyümölcspiacon is tapasztalhattuk. Rengeteg a virág. Azt nem mondhatjuk, hogy olcsó, hiszen 150 és 500 forint között van szálja. Rózsát, tulipánt, gerberát, íriszt és még oly sok szépséges virágot vásárolhatunk.

Amitől sokan féltek, hogy húsvétra nagyon felmegy a tojás ára, az nem következett be, bár némi áremelkedést lehet tapasztalni. Általában darabja ötven–ötvenöt forint, de van két véglet: a 40 és a 60 forintos. A füstöltáruknál is tapasztalhatjuk a húsvét közeledtét, hiszen a standok roskadásig vannak a különböző sonkákkal.

A húsvéti hidegtálak elmaradhatatlan kellékei a piros retek és a zöldhagyma – egy-egy csokor általában kétszázötven forintért kapható, bár a zöldhagymához 150 forintért is hozzájuthatunk.

Sóskában, spenótban és medvehagymában sincs hiány, a sóska a legdrágább: egy kilóért 1200 forintot is elkérnek, a spenót már jóval olcsóbb, 800 forint, amíg a mostanában oly népszerű, mondhatnánk azt is, divatzöldség, a medvehagyma 800 forintért kapható.

Az elmúlt hetekben igencsak drága paprikának és paradicsomnak megy lefele az ára, a tv-paprika kilójáért nemrég még 2000 forintot is elkértek az árusok, de most már ezer forint alatt is vásárolhatunk belőle, igaz, lecsópaprika néven. De általában 1400 forint körül mozognak a paradicsommal egyetemben.

Megjelentek a zöldségpalánták is a piacon. A mezőgazdaságot érintő infláció ezt a területet sem kerülte el, négyszáz forint körüli áron vehetünk egy palántát. Pillanatnyilag még csak eper, málna és különböző paradicsomok kaphatóak, a paprikák, a tökfajták (dinnye, cukkini, patiszon, uborka) csak később kerülnek piacra. Bár a mostaniakat a hideg időjárás miatt még csak fóliasátorba érdemes elültetni. Palánta terén a nagyüzem valószínűleg csak májusban kezdődik el.

A kertészkedőknek alaposan el kell gondolkodniuk azon, hogy ilyen palántaárak mellett érdemes-e ültetvényezni. Igaz, az is kérdéses, ha a palánták ennyibe kerülnek, mennyit kell majd fizetni nyáron a termésekért...