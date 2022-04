Játsszunk irodalmat! címmel városi vetélkedőt rendeztek tegnap a Bánki Donát Technikumban. A házigazdák mellett a Széchenyi István Gimnázium, a Pannon Oktatási Központ és a Kereskedelmi és Vendéglátóipari Technikum és Szakképző Iskola négytagú csapatai vettek részt. A Bánkinak régi hagyománya ez a vetélkedő, még abból az időszakból való, amikor drámapedagógiai osztályuk is volt. A koronavírus-járvány miatt az elmúlt két évben azonban elmaradt az esemény.

Idén a téma Agatha Christie Gyilkosság az Orient expresszen című könyve, illetve az abból készült legutóbbi film volt. A diákoknak játékos feladatokat kellett megoldaniuk a filmmel kapcsolatosan, egy ötperces jelmezes jelenetet is be kellett mutatniuk, amit szabadon választhattak a műből.

A „kérdéses” feladatok pedig a szerzővel, a szereplőkkel és a cselekménnyel voltak kapcsolatosak. A győzelmet végül a hazaiak, a Bánki csapata szerezte meg. A második helyen – megosztva – a kereskedelmi iskola és a Pannon Oktatási Központ végzett. A harmadik pedig a Széchenyi gimnázium lett.