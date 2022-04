Az áprilisi időjárás bebizonyította, hogy pár nap meleg még nem jelenti azt, hogy itt a nyár eleje. Aki tehát megvette a palántákat, netán ki is ültette a szabadba, vélhetően nem sok paradicsomot fog ezekről leszedni. Természetesen, ha fólia alá ültette, akkor helyesen cselekedett. A piacokon már árulnak eperpalántákat is 250 forintért, ezek kiültetésével is érdemes várni pár hetet.

A zöldségfélék többségét sokan magvetéssel szaporítják. Ezek egy részét csak akkor lehet elvetni abba a földbe, ahol a növény majd fel is nő, amikor a fagyveszély elmúlt, és a talaj felmelegedett legalább plusz 10 fokosra, mert a magok a hideg talajban nem csíráznak ki. Ezen úgy lehet segíteni, ha fóliasátor talajába vetjük a magokat, ahol nem fáznak meg, és a palántákat csak május elején ültetjük ki a helyükre. Régebben a legtöbb kertészkedő maga nevelte fel a zöldség- és a virágpalántákat. Manapság olyan nagy a kínálat, hogy érdemesebb megbízható helyről ezeket beszerezni.

Aki nem tapasztalt kertészkedő, az nem biztos, hogy tudja, milyen a jó palánta. A piacokon kínáltak közül ugyanis nem mindegyik felel meg az elvárásoknak, és csalódást okozhat a kertészkedni vágyónak. Sok olyan árus van, aki saját vetőmagot használ (a beérett tavalyi paprikájának, paradicsomnak, töknek, stb. a magját használja fel ismét), ami nem a legjobb megoldás. A jó minőségű palánta zömök, nem megnyúlt, a levelei sötét­zöldek, frissek, a szára vastag, erős, a gyökérzete dús, fehér.

A kiültetésre érett paprika-, paradicsom-, uborkapalántán lehetőleg legyen egy-két virág is. Ugyanakkor azt is tudni kell, bármilyen jó minőségű palántát ültetünk, megfelelő eredmény természetesen csak akkor várható, ha a helyét alaposan előkészítjük, vagyis az ősszel felásott, megtrágyázott talajba ültetjük a palántát, ügyelve arra, hogy olyan mélyen legyen a gyökere a földben, ahogyan a palántaágyban is állt.