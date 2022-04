A kulturális esemény a Nemzeti Művelődési Intézet és a Köszönjük, Magyarország! program támogatásával valósult meg. Kautzky Armand Jászai Mari-díjas színművész, Udvarhelyi Boglárka operaénekes, Kiss Tivadar operaénekes, Pozsár Andrea zongoraművész és Pánti Anna magánénekesnő lépett fel a kulcsi közönség előtt. Magyarnak lenni címmel a magyar irodalom legszebb versei hangoztak el zenés köntösben, zeneirodalmi remekekkel párosítva. Az elismert művészek tolmácsolásában hazafiasság, hazaszeretet, nemzeti öntudat, magyar identitás és a honvágy érzései jelentek meg.

Kodály Zoltán magyarországi és Bartók Béla erdélyi – székelyföldi – gyűjtéséből hangzottak el népdalok. Prózai és megzenésített előadásban hallhatott a publikum több gyönyörű verset, kiválóan interpretálva például Ady Endrétől, Petőfi Sándortól, Csokonai Vitéz Mihálytól vagy Wass Albert versei közül is többet. Végül a műsort egy Lehár-operettrészlettel koronázták meg.

Kautzky Armand neve már maga is garantálta a sikert. Hiszen semmivel össze nem téveszthető orgánuma különösen szépen zengett a kulcsi faluház falai között is. Vasárnap délután Ady Endrétől A Párizsban járt az Ősz című verselése zajos sikert aratott.

A rendezvény – bár nem volt telt házas –, mégis nagyszerű sikerrel zárul. A közönség lelkes tapssal fogadta és díjazta a neves művészek produkcióját.