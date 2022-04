A kezdetek

Csonka Melinda

A Waldorf Közösségből a szülök megkértek engem és más vidéken lakót is, hogy segítsek nekik hozzájutni helyi termékekhez. Próbáltam keresni húst, tojást, zöldséget, sajnos nem jártam sikerrel, így ezt egy időre annyiban is hagytuk. Később a közösséghez csatlakoztak olyan családok, akik termelésből élnek és lehetett tőlük vásárolni. Egy levelezési rendszert hoztak létre, azon keresztül lehetett rendelni, ez volt tulajdonképpen a DunaKosár elődje. Tavaly nyáron volt egy antropozófiai nap a waldorf óvodában, egész nap előadásokon lehetett részt venni, ahol Zalatnay László, a nyíregyházi kosárközösség egyik alapítója előadást tartott "Túl az egyéni érdeken" címmel. Ez ráébresztett arra, hogy ez a közösség nem csak arról szól, hogy milyen jó nekem, hogy megvehetek jó minőségű, egészségesebb termékeket, ez arról is szól, hogy ennek milyen mély hatása van a társadalom működésére, a helyi gazdaságra, összefogással hogyan tudunk egy jó ügy mellé állni és kézen fogva, egymás mellé állva haladni. Nagyon tetszett és megfogott ez a gondolat.

Az előadás után páran összedugtuk a fejünket, megbeszéltük, hogy nem tudjuk hogyan kell ezt megcsinálni, de jó lenne Dunaújvárosba is ilyen lehetőség. A nyíregyháziak nyolc éves tapasztalattal rendelkeznek és egyből felajánlották a segítségüket. Kezdtük azokkal a termelőkkel, akik a közösséghez már korábban csatlakoztak, aztán egyre többen érkeztek és a vásárlói kör egyre bővült. Először még nem nyitottunk a város felé, majd később olyan nagy érdeklődés övezte a kezdeményezést, hogy úgy döntöttünk, hogy bárki számára lehetővé tesszük a csatlakozást. Nyíregyházáról béreljük a szoftvert, oda kell regisztrálni, január óta él a rendszer. (a honlap a következő linken érhető el - a szerk.)

Az előre összekészített csomagok várják a gazdájukat Fotók: Laczkó Izabella/Dunaújvárosi Hírlap

Nyílt nap

Április 24-én lesz egy nyitott napunk, ez vasárnapra esik, pont Szent György napja, a kihajtás napja, délelőtt 10 óráról, 14 óráig fog tartani ez az esemény. Várunk minden érdeklődőt, akik kíváncsiak arra, hogy hogyan működik a DunaKosár, kik vagyunk mi. Termelői vásár lesz, megismerkedhetnek velünk, a szervezői csapattal, a termelőkkel, vásárolhatnak is tőlük, lesz egy kerti kávézó, ahol lehet beszélgetni, ahol egymásra találhatnak hasonló gondolkodású emberek, akik esetleg az ügy mellé állhatnak, akár mint önkéntes, vásárló vagy termelő. Nyíregyházáról eljön az egyik alapító, Zalatnay László, aki 11 órától előadást is tart majd.

Akár csomagolásmentesen is vásárolhatunk

Hogyan működik?

A honlapra kell regisztrálni és mint egy webshopban láthatjuk a termékek fotóit, amik közül tudunk választani. Már 13 termelő termékeit vehetjük meg, egyre jobban bővül ez a paletta, főleg hogy elkezdődött a termelési szezon. Ha kiválasztjuk a terméket, azzal előrendeljük azt, belekerül a virtuális kosárba, ami nem kell lezárni. A kosár alatt ki lehet választani, hogy milyen helyi civil szervezetnek ajánljuk fel a vásárlásából adódó 1 százalékot, így egy szervezetet is tudunk segíteni. Jelenleg kettő van, ezért várjuk további szervezetek jelentkezését, akik partnerségre lépnének velünk. Minden páros héten van átadási napunk, a rendszer előtte kedden zár le, amiről a vásárló kap egy e-mailt, hogy milyen termékek vannak a kosarában és várják az átadónapra, ahol átveheti a csomagját. Amikor megérkezik az önkéntesek fogadják, megkeresik a kosarát, megnézik, hogy minden termék belekerült-e, amit kiválasztott, utána készpénzzel fizethet és viheti is a megvásárolt árut.

Az elégedett vásárló a kosarával

Személyes indíttatás

Számomra azért fontos ez az ügy, gondolkoztam, hogy miért álltam bele ebbe az egészbe ennyire. Azt gondolom, hogy nekem fontos az egyéni érdeken túl, oda tudok állni egy jó ügy mellé és társakra találtam. Úgy érzem, ha egymás kezét megfogjuk és összefogunk, akkor ebben nagyon nagy erő van, tudunk hatni a helyi gazdaságra, a vásárlói és termelői szemléletmód is formálódik. Anyaként még fontosabb számomra, van egy 13 éves kisfiam, így ő is azt látja, hogy összefogással nincs lehetetlen előttünk, bármit el tudunk érni, ha valaki lemarad, akkor neki segítünk és haladunk előre.