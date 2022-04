A II. Miksa magyar királyt és német-római császárt képviselő küldöttséget egy tapasztalt diplomata, Verancsics Antal vezette, aki korábban már több diplomáciai küldetést is teljesített az Oszmán Birodalomban, és akinek ez volt az utolsó jelentős küldetése. Verancsics Antal királyi helytartó, római katolikus főpap, pécsi megyés püspök, diplomata és történetíró, korának egyik legnagyobb formátumú gondolkodója volt, ezért is bízta meg a császár a békekötés lebonyolításával. A nyolc évre szóló szerződést Drinápolyban (ma Edirne nevű város Törökország legnyugatibb részén, közel a görög és bolgár határhoz) írták alá a Habsburgok és a törökök. A békeokmány aláírását több hónapos előkészítő munka előzte meg, ahol jó néhány vitás kérdést sikerült hosszú időre rendezni. A Habsburg fél egy hosszú távú békeszerződést szeretett volna megkötni II. Szelim szultán udvarával, azonban a Porta képviselői ebbe nem mentek bele, csak nyolc évre voltak hajlandók biztosítani a békét, azzal a kitétellel, hogy ezt a későbbiekben úgyis meg lehet újítani.



I. Szulejmán szultán halála után változások történtek



Szigetvár ostroma közben, 1566-ban az idős török uralkodó, a nagy hódító I. Szulejmán szultán meghalt. Halálhírét azonban titokban tartották, mert a török vezetők attól féltek, hogy a szultán halála a csapatszellem megbomlásához vezetne, ami megnehezítené az ostromlók helyzetét. A szultán belső szerveit a tábor területén temették el, testét pedig konzerválták, majd hazaszállították Törökországba. Szulejmán halálát még hosszú heteken át titokban tartották, majd csak később, Isztambulban jelentették be, a következő szultán II. Szelim trónra lépésével egy időben. A szigetvári vár elfoglalása súlyos következményekkel járt a császári, de a dunántúli magyar nemzeti jelenlétre is. Baranya ezzel teljesen török fennhatóság alá került, ezzel a török határ lényegesen nyugatabbra tolódott. Viszont a közel 25 ezer halálos áldozattal járó győzelem, a törökök erejét is jelentősen meg­gyengítette, aminek az lett a következménye, hogy a negyedik Habsburg–török háborút lezáró drinápolyi békével, az addigi hódításainak elismerése fejében garanciát vállalt a status quo fenntartására. A tizenöt éves háború kitöréséig tartó idő alatt, mindkét fél erőt gyűjtött, ami alatt a törökök nem vezettek komolyabb hadjáratot Magyarországra. A Drinápolyban aláírt egyezmény nemcsak a Habsburg Monarchia és az Oszmán Birodalom viszonyát szabályozta, hanem majdnem két évtizeden keresztül viszonylagos békét biztosított a Magyar Királyságban és a török uralom alatt élők számára is. Szulejmán szultán uralkodása idején Magyarország területének nagy része, mintegy négy évtizeden keresztül folyamatosan csatatér volt. Annak ellenére, hogy az oszmán csapatok hatalmas magyar területeket hódítottak meg, de a folyamatos háborúskodás rájuk is egyre nagyobb terheket rótt, ezért hajlottak a megegyezésre.



A Habsburgok foga Erdélyre is fájt



A Habsburgok a megkötött békeszerződéssel nem voltak maradéktalanul elégedettek, ugyanis a magyar rendek hiába koronázták meg Székesfehérváron I. Ferdinándot 1527-ben, az ország keleti területeit, köztük Erdélyt, a Habsburgok nem tudták tartósan megszerezni. Ez vezetett oda, hogy 1556 után szembe kellett nézniük azzal a ténnyel, hogy a keleti területeket talán sohasem tudják uralmuk alá vonni. Talán azért sem véletlen, hogy a Drinápolyban megkötött egyezmény 25 pontja közül néhány az Erdélyi Fejedelemség státuszával foglalkozott, a többi között kijelölte annak határait is. A nyolc évre szóló békekötés pontosan meghatározta a Habsburg és az Oszmán Birodalom közötti határt is, amely a Szolnok, Eger, Hatvan, Fülek, Léva, Esztergom és a Rinya folyó vonalat jelölte ki, valamint eldöntötték a magyar területen élő jászok és kunok további sorsát. A Verancsics Antal vezette bécsi delegációnak sikerült bizonyos pontokban világosabban fogalmazni, mint az 1547-es egyezménykor, amely V. Károly császár és Szulejmán szultán között köttetett, s amellyel lezárták az 1540–47. között dúló Habsburg–török háborút, és Bécs elismerte a törökök addigi magyarországi hódításait.



A Drinápolyi szerződés tartalma



A békeszerződés értelmében Miksa császár tudomásul vette az 1552 és 1566 közötti török hódításokat. A mindkét fél részéről elfogadott szerződés megtiltotta a további területszerző hadjáratokat, ezzel kölcsönösen garantálták a kialakult határok fenntartását, továbbá garantálták, hogy egyikük sem fogja megtámadni Erdélyt, de Erdély sem támadhatja meg sem a Habsburg Birodalmat, sem pedig az Oszmán Birodalmat. Mindkét uralkodó biztosította a másik alattvalóinak személyi szabadságát, megtiltották az emberkereskedelmet, valamint ígéretet tettek arra, hogy a másik fél követeinek nagyfokú szabadságot és sérthetetlenséget biztosítanak. A szerződés lehetőséget biztosított arra, hogy Erdély és az Oszmán Birodalom, valamint Erdély és a Tisza közötti területeken fekvő falvakat, városokat és várakat elcserélhetik egymással.

A török szempontból fontos volt, hogy a bécsi udvar évi 30 ezer aranyforintot fizessen a szultánnak adó címén. A két fél közötti nyílt háborút beszüntető okmány vízválasztónak bizonyult, ugyanis lezárult a török hódítások legeredményesebb szakasza. 1568 után ugyanis a szultán két évtizedig nem küldött hadsereget a Magyar Királyság területére. A törökök akkor katonai céljaikat elérték, Szigetvár és Gyula elfoglalása után stratégiai szempontból egységes, biztonságos utánpótlási és felvonulási útvonalakkal rendelkező, jól védhető földrajzi-területi egységet tartottak a kezükben. A hatalmas hadigépezet költségei a még kimeríthetetlennek látszó Oszmán Birodalmat is megviselték, ezért a tartományoknak maguknak kellett az igazgatásukhoz, védelmükhöz szükséges összegeket előteremteniük. A meghódított területeken való közigazgatás kiépítéséhez, valamint a helyi adóztatás megszervezéséhez azonban békére volt szükség.



Szokoli Mehmed, vagy Szokolovics Mehmed pasa



Keresztény szerb családba született a mai Bosznia-Hercegovinában 1505-ben. Ivo Andric Nobel-díjas jugoszláv író, regényében (Híd a Drinán) azt írta, hogy gyermekkorában szakították el szüleitől a törökök, majd janicsár iskolába küldték, később pedig szédületes katonai karriert futott be. Alig negyvenéves, de már a török flotta admirálisa lett, majd néhány évvel később Rumélia kormányzójának nevezték ki. Rumélia az Oszmán Birodalom dél-európai birtokai voltak, jelentése a „Rómaiak földje”, a területet ugyanis jelentős részben a Bizánci Birodalomtól kaparintották meg és magában foglalta a mai Görögország, Bulgária és Szerbia déli és középső részét, valamint Koszovót, Albániát és Dobrudzsát. Szulejmán fiai közötti trónharcban Szokoli Mehmed Szelimet támogatta Bajazid ellenében, ezért 1562-ben feleségül vehette Szelim leányát, Szulejmán unokáját Eszmehán szultánát.

A nagyvezír a szultán után következett, a Török Birodalom második embere

Szulejmán és Szelim szultánok alatt Szokoli Mehmed volt a török seregek nagyvezíre, 1565-től egészen 1579-ig viselte ezt a magas címet. 1566-ban, Nagy Szulejmán halála után ő folytatta Szigetvár ostromát, és nagy tiszteletet érzett Zrínyi Miklós iránt.

A nagyvezír gyakorlatilag a szultán után következett és a Török Birodalom második embere volt, nemcsak katonai, hanem politikai és vallási tanácsadója is volt az uralkodónak. Az Oszmán Birodalomban ez a tisztség 1299-tól 1922-ig létezett. Szulejmán halála után a törökök a nyugat helyett inkább a keleti irányba szerettek volna terjeszkedni, mert úgy vélték, hogy az számukra könnyebb hódítást eredményez, ezért Szokoli Meh­med azt tervezte, hogy támadást indít Oroszország ellen, ugyanis az oroszok időközben a Volga menti tatár kánságok leigázásával megszerezték a déli területeket. Az oszmán nagyvezír úgy számolt, hogy a Don és a Volga folyót egy csatornával kötné össze, hogy seregeinek szállítását így megkönnyítse. Ezért 1568-ban egy török sereg elindult Asztrahánba (ma egy nagyváros Oroszországban), amelyet az oroszok hódítottak meg. Az oroszok azonban visszaverték az oszmán támadókat, és ezzel megvédték a várost, így a tervezett csatorna építését is meghiúsították. Mehmed így végül kénytelen volt letenni az oroszországi terjeszkedésről.

Ebben az időszakban, pontosabban 1571-ben foglalta el az Oszmán Birodalom Ciprus szigetét, ami jelentős sikernek számított. A belső hatalmi harcok azonban megtették hatásukat, az iszákos és léha életet élő Szelim szultán halála után, annak ellenére, hogy Szokoli Mehmed nagyon sokat tett az Oszmán Birodalomért, minden hatalmától megfosztották. Elmondható, hogy Szelim sikeres uralkodását nagyban Szokoli Mehmednek köszönhette, ugyanis fia, Murád szultán idején kezdődött meg a Török Birodalom több évszázadon át tartó hanyatlása. A volt nagyvezír 1579-ben gyanús körülmények között elhunyt, nagy valószínűség szerint meggyilkolták.



