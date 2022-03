A SIOSZ feladatául tűzte ki a fiatalok egészséges életmódra nevelését és tehetséggondozását. Alapító okiratában kiemelt feladatként határozta meg az utánpótlás-neveléssel szervezett formában foglalkozó, a sportnevelést, sportoktatást és sportági képzést korcsoportos formában megvalósító szervezetek, sportiskolák összefogását, szakmai érdekérvényesítését. 2018-ban stratégiai együttműködési megállapodást kötött az Emberi Erőforrások Minisztériuma sportért felelős államtitkárságával – írja a szövetség a honlapján. Ö éve vette át a MOB-tól a programot a SIOSZ, azóta pályázhatnak a díjra az iskolák. Hétfőn ünnepélyes gálaműsort rendeztek a legjobbaknak a budapesti Testnevelési Egyetemen.

A pandémia miatt most két év eredményeit vették figyelembe a díjazások során. Meghívást kapott a rendezvényre a Vasvári iskola képviselője is és egyik tanulójuk Czifra Bettina Lili is. Ekkor már sejteni lehetett, hogy nem térnek haza üres kézzel. A Vasvári iskola harmadik helyezést ért el a „Magyarország legjobb sportiskolája, köznevelési típusú általános iskolák” kategóriában. A díjat Kaszás-Tóth Eszter igazgatóhelyettes vehette át Lőrincz Tamástól, a tokiói olimpia aranyérmes birkózójától. A köznevelési típusú sportiskola 5−8. évfolyamos tanulói között az iskola nyolcadikos diákja, Czifra Bettina Lili a lányok versenyében az első helyezést érdemelte ki.

Kaszás-Tóth Eszterrel beszélgettünk a gálán elért eredmények kapcsán, aki elmondta:

– Nagyon örülünk, hogy kilencven sportiskola közül sporteredményei alapján a Vasvári nyerte el a harmadik helyezést. Lili nagyszerű eredményét pedig jól mutatja, hogy az iskolákban hatvanezer tanuló versenyez egyéni sportágakban. Iskolánkban az első évfolyamtól A osztályban tanulnak azok a sportolók, akik egyéni sportágakban versenyeznek, ők köznevelési típusú tanrendben tanulnak, ami azt jelenti, hogy a normál tantárgyak mellett még extra sporttantárgyaik is vannak.

A fő profilunk természetesen a torna és az úszás, de emellett jelen van például a kajak-kenu, a jiu-jitsu és a súlyemelés is. A Vasvári iskola harmadik helyezését a tanulóink egyéni eredményei alapozták meg. Reméljük, ez a lendület a későbbiekben is megmarad, és mindenkinek jó példát ad a felkészülésük és a versenyeik során.

Lilivel hamarosan egy hosszabb interjút készítünk.