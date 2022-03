Dunaújváros - A három hete kirobbant háború minden embert feldúlt. Akik tudnak, menekülnek, mások próbálják biztonságos helyen átvészelni ezt az időszakot. Sokan szeretett állataikat is magukkal hozzák.

Több kutyás csoport tagjaként a közösségi oldalon naponta jön velem szembe, hogy mi mindenre van szükség a határon, vagy az óvóhelyeken, hogy a menekültekkel érkező háziállatokat biztonságban elhelyezhessék.

A hang- és fényhatások megviselik az állatokat is

A kritikusabb emberek, vagy azok, akik nem tartanak semmilyen háziállatot, nem feltétlenül értik, miért nem hagyják hátra kisállataikat. Ezek a kutyák, macskák, nyuszik, sok esetben igazi családtagok, amelyekért felelősséget vállaltak gazdáik, nem beszélve az állat és gazdája közti kötődésről, feltétel nélküli bizalomról. Sok kutyatenyésztő is menekülni kényszerül, és életük meghatározó munkája veszne kárba, ha otthagynák csodálatos kutyáikat, és valljuk be, a mi lelkiismeretünk sem lenne nyugodt, ha tudnánk, kis kedvenceink milyen veszélyeknek vannak kitéve. Megsérülhetnek a támadások során, orvosi ellátás híján kínkeserves körülmények között pusztulnának el, rosszabb esetben éhen halnak, mert nincs táplálék.

Tegnap láttam egy gazdi fotóját, aki nemrégiben még kutyakiállításon járt szép agaraival, most pedig egy nyirkos pincében húzza meg magát. Nem tud elmenekülni, csak a kutyái nélkül, de nem viszi rá a lélek, hogy magára hagyja szeretett állatait. Olvastam egy szálláskereső posztot is, amelyben egy pár tizenegy olasz agarával keres befogadót egy éjszakára. Akik tehetik, magukkal viszik szeretett társállataikat. A háború okozta negatívumok ugyanúgy sújtják az állatokat is. Az extrém hang-, fény- és más hatások őket is traumatizálják.

Segítsen, aki tud! Lehetőségeinkhez mérten kísérjük figyelemmel az állatvédő szervezetek munkáját. Támogassuk azon embertársainkat, akik szívvel-lélekkel ragaszkodnak állataikhoz, és bízzunk benne, hogy nekünk soha nem kell megküzdenünk egy ilyen helyzettel.