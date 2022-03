Az egész sorozat, amely öt rendezvényből áll, részletesen rávilágít az 1989-es évre, amelyet sokan a „csodák évének” neveznek, mert abban az időben többen is nemzetünk újjáéledését vélték felfedezni. A kommunizmus keresztény áldozatai témát Pál Feri atya nagyon érdekes szemszögből mutatta be, mégpedig hatalmas sikerrel. Az „Én, mi, mindenki – az önmegvalósítás lehetőségei” címet viselő lebilincselő fejtegetés során a hallgatók a kommunizmus időszakát pszichológiai aspektusból ismerhették meg. Szorongásaink, aggodalmaink és gyöngeségeink rettenetesen megkeserítik életünket, kezdte bevezetőjében Feri atya, majd így folytatta: hiába szeretnénk fejlődni, növekedni, a sebeink és zavaraink akadályoznak minket és kapcsolatainkat, de munkánkat is. Az ember szerepét taglalta, beszélt az önmegvalósítás lehetőségeiről, rámutatott arra, hogy a diktatúrák elleneznek mindenféle önmegvalósítást, hiszen az a cél, hogy az emberek ne gondolkodjanak. Amikor akadozik az élet bennünk és körülöttünk, akkor azt gondoljuk magunkról, hogy velünk valami nincs rendben, éppen akkor van igazán szükségünk az önbecsülésre. Ennek hiánya ugyanis döntően befolyásolja bennünk és a kapcsolatainkban végbemenő eseményeket – erre próbált rávilágítani Feri atya, a hallgatóság reakciójából ítélve sikerrel. A mentálhigiénés szakember rámutatott arra, hogy az önbecsülésre nagyon is szükség volt azokban a vészterhes, diktatórikus évtizedekben, amikor Kelet-Európát átjárta a kommunizmus szelleme. Az előadó szerint ugyanis az önbecsülés az emberi élet egyik alapértéke, ez tesz alkalmassá arra, hogy megfelelő barátokat, élettársat találjunk magunknak, de kialakítja politikai identitásunkat is, ezt több példával és személyes eseménnyel is igyekezett alátámasztani. A hallgatóságot teljesen lebilincselte a közel másfél órás előadás, amelyben az előadó rámutatott azokra az emberi gyarlóságokra, amelyek azokat a vészterhes időket jellemezték, de amelyekkel napjainkban is számolnunk kell.

Farkas Lajos, az Intercisa Múzeum igazgatója volt a rendezvény moderátora, aki a kiváló előadás után, feltette a kérdést, hogy mi lett volna, ha az akkori szovjet pártfőtitkárt nem Mihail Gorbacsovnak hívják, akkor is végbemehetett volna egy rendszerváltás? Emlékeztetett arra, hogy 1991-ben az akkori Szovjetunióban megtörtént egy ­puccs, amelynek célja Gorbacsov eltávolítása volt, mi lett volna, ha a kísérlet sikerül, és visszajönnek az ortodox kommunisták, akkor is megtörtént volna Kelet-Európában a rendszerváltás? A múzeumigazgató szerint a kommunizmus bukásához jelentősen hozzájárult II. János Pál pápa is, akit Farkas Lajos a XX. század egyik legkiemelkedőbb egyéniségének tart, ugyanis a katolikus egyházfő volt az, aki egyszerre mert nemet mondani a XX. század két diktatúrájára, a fasizmusra és a kommunizmusra. „Ne féljetek, mert én veletek vagyok” – ez a kijelentés reményt adott nemcsak a lengyel, hanem a többi kelet-európai ország, köztük a magyar népnek is, ezért nem csoda, hogy szálka volt a moszkvai hatalom szemében, talán ehhez is kapcsolható az ellene sikertelenül végrehajtott 1981-es merénylet.

Az estet a népszerű Keresztes Ildikó Artisjus- és többszörös eMeRTon-díjas magyar énekesnő, színésznő, előadóművész, a Soproni Petőfi Színház örökös tagjának ének-zongora koncertje zárta, szintén hatalmas sikerrel.

Jövő Kulcsért Egyesület szervezésében a „30 éve szabadon” programsorozat negyedik részére Rácalmáson kerül sor. A március 11-én, pénteken 18 órakor a Rendezvényközpont és Sportcsarnokban kezdődő előadás vendége Nógrádi György egyetemi tanár és biztonságpolitikai szakember lesz, aki szakértő szemmel fogja elemezni a rendszerváltás időszakát, illetve az azóta eltelt periódust, de természetesen szó lesz a jelenlegi ukrajnai háborúról és az egyre erősödő migráció kérdéséről is.

A rendezvényt Nagy Feró koncertje fogja zárni, amely az előzőekhez hasonlóan szintén ingyenes lesz.