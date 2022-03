Tökéletes recept tehát nincs, ám az alapszabályt sokan ismerik: a szakemberek ajánlatai alapján a tartósan 7 fok fölötti hőmérsékletnél már jobban járunk a nyárival, mert a hidegre szánt abroncsok gyorsan elkezdenek kopni. A jogszabály szerint 4 mm profilmélység az, amely kötelező. A nyári abroncsok esetében már más a helyzet, hiszen itt 1,6 mm-es szabályhoz kell tartani magunkat. A lényeg, hogy mindig a szezonnak megfelelő abroncs legyen az autón, hiszen a téli gumi nyáron legalább annyira veszélyes, mint télen nyárival autózni. Megnő a féktáv és ezzel együtt a baleset kockázata.

Nem érdemes tehát rizikózni, az időzítés tehát nagyon fontos. Másrészről azt is érdemes ellenőrizni, hogy mikor gyártották, hiszen a gumi is élő szervezet, amely 10 év után már nem adja le azt a tapadást, amely megfelelő annak a gépjárműnek, amire tervezték. Ezért az ennél öregebb abroncsot le kell cserélni állapotától függetlenül. A megfelelő profilmélység megléte önmagában tehát nem elég, az öregedés is nagyban számít. Ezt a gumiabroncs oldalán ellenőrizhetjük a DOT felirat után látható négy számjegy segítségével. Az első két szám a hetet adja meg, a másik kettő pedig az évszámot. Például 0311 - 2011 3. hetét jelenti.

Bár varázsgömbünk nincs, így biztosan nem láthatjuk az előttünk lévő heteket, de ha hinni lehet az időjárás- előrejelzéseknek, akkor még érdemes várnunk a váltással. Nálam például bevett módszer, miszerint a bolondok napja és halottak napja között érdemes nyári gumit használni, majd jöhet a téli, de ne szaladjunk ennyire előre… Élvezzük, hogy az idő egyre jobbra fordul és következnek a tavaszi, majd a nyári hónapok.