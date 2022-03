Egyre többen hagyják el az orosz–ukrán háború miatt Ukrajnát, milliók kényszerülnek menekülni, és egyre többen kérnek menedéket Dunaújvárosban is. Közéjük tartozik a Dunaferr SE egykori klasszis kapusa, Pavel Mihonyik is, aki piros-fehér színekben három bajnoki címet is szerzett. Tagja volt az 1996-os aranyérmes csapatnak is, amely Dunaújváros történetében csapatsportágban az első bajnoki címet szerezte meg.

Mihonyik pár napja érkezett meg Dunaújvárosba Kijevből, családja nélkül. Jelenleg egykori csapattársánál, Vargyas Lászlónál lakik. A legnagyobb problémája az egykori kapusnak, hogy nem találnak neki kétszobás bútorozott lakást –albérlet céljából. Anyagi támogatást már többen felajánlottak számára. Többek között Szepessy Gergőnek, akinek edzője is volt Dunaújvárosban, Vincze Andrásnak, a Dunaújvárosi Jégcsarnok büféje üzemeltetőjének, valamint idősebb Azari Zsoltnak, a Dunaújvárosi Acélbikák Erste ligás csapata elnökének részéről.

Azari Zsolttól megtudtuk még, hogy több ukrán utánpótláskorú jégkorongozó is tartózkodik Dunaújvárosban a szüleikkel, nagyszüleikkel. Az ő elszállásolásuk már megoldott, az esetükben támogatásokra van szükség ahhoz, hogy a mindennapi életük biztosítva legyen.



Nem egyszerű!



Kis Attila, aki ezer szállal kötődik a dunaújvárosi jégkoronghoz, nem is olyan régen még a Dunaújvárosi Acélbikák technikai vezetője volt, most ingatlanok eladásával és bérbeadásával foglalkozik. Ő is mindent megpróbál azért, hogy albérlethez jusson Mihonyik, de elmondta, ez manapság nem olyan egyszerű dolog. A legfőbb gond, nagyon kevesen adnak ki lakást rövid távra és Mihonyikék, ha véget ér a háború – bízva abban, hogy hamarosan – vissza akarnak térni Kijevbe.