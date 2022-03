A leggyakoribb énekesmadarunk, de szürkesége miatt bele tud olvadni a környezetébe, úgy hogy észre sem vesszük. Lehet, hogy emiatt sem tűnik fel, hogy egyre kevesebb veréb ugrándozik és csiripel a városokban. Ezeknek a madaraknak is szükségük van az emberi segítségre, ezért nyújtanak a különféle környezetvédő szervezetek segítséget, ha mi is gondoskodni szeretnénk róluk. Hazánkban, közvetlen környezetünkben is találkozhatunk verebekkel, kvízünkkel arra vagyunk kíváncsiak, mennyire ismerik a verébfélék családját!