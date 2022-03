Április 30-ig lehet benyújtani a műveket az Országos Tűzmegelőzési Bizottság idei alkotói pályázatára. Idén olyan alkotásokat várnak, amelyeken az óvodások és az iskolások a tűzmegelőzés és a tűzvédelem fontosságát ábrázolják.

Az óvodásoktól egyénileg készített szabadkézi rajzokat vagy csoportosan elkészített egyéb kézműves alkotásokat várnak.

Az iskolások három korcsoportban, hattól tíz éves, tizenegytől tizennégy éves, és tizenöttől tizennyolc éves korig pályázhatnak. Ők szabadkézi rajzot, egyéb kézműves alkotást küldhetnek be, de írhatnak verset vagy mesét is, esetleg számítógépes programot is készíthetnek.

Az az óvoda, illetve iskola, ahonnan országosan a legtöbb pályázatot nyújtják be, elnyeri a „Legkreatívabb óvoda/iskola 2022” címet, és egy valódi tűzoltó-bemutató részese is lesz. Vagyis intézményükbe egy napra beköltöznek a tűzoltók, lesz füstsátor, tálcatűzoltás, olajtűzoltás, roncsvágás és tűzvédelmi oktatás is.