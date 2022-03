Abban az esetben, ha arról van szó, hogy mi, emberek valakinek egy kis finomsággal szeretnénk kedveskedni, az elsők között jut eszünkbe a csokoládé és a különböző édességek. Akár eszünkbe juthatna ez a kutyáinkkal kapcsolatban is, de jobb, ha még csak nem is gondolunk arra, hogy kedvencünknek akár csak néhány kocka csokoládét is adjunk! Talán a tiltólistán szereplő ételek közül ez az egyik leg ismertebb, mégsem lehet elégszer felhívni a figyelmet arra, hogy semmilyen esetben ne faljon fel kutyánk csokoládét! A számunkra oly kellemes falatok ugyanis theobromint tartalmaznak, ami tulajdonképpen méreg az ebeknek. Ez a kakaóban található meg, tehát ebből adódik, hogy a listán minden olyan étel szerepel, amely kakaót tartalmaz. Az elmúlt évtizedekből rengeteg háztartásban máig fennmaradt az a szokás, hogy például az emberek étkezése után visszamaradt ételeket vagy akár a nyers csontot a kutyáknak adják a gazdák.

Nem igaz, hogy ami jó az embernek, az jó a kutyának is

Forrás: Pixabay

Bár megosztó kérdés, hogy ez jó ötlet-e, és való igaz, vannak ebek, amelyeknek egész életük során nem okoz problémát a csontok fogyasztása, mégis jobb elkerülni ezt, különös tekintettel az idősebb ebek esetében, hiszen nekik már nem olyan az emésztésük, mint fia tal társaiknak. A csontok hőkezelés során, legyen az főzés vagy sütés, kiszáradnak, elveszítik rugalmasságukat, és gyakorlatilag szilánkosra törnek. Ez különösen veszélyes lehet a kutyák számára, az apró darabok ugyanis képesek akár bélelzáródást, gyomorlyukadást is okozni, de az éles szélükkel akár bélfalsérülést is előidézhetnek, megvághatják az érzékeny területet. Ezek a sérülések hatalmas szenvedést okozhatnak kedvencünknek, és ha nem kap azonnali orvosi ellátást, akár súlyosabb következményekkel is járhat. Ugyanakkor vannak olyan csontok is, amelyek nyers formában is ugyanilyen problémákat idézhetnek elő. Jellemzően ez bizonyos végtagcsontokra, mint például a combcsontokra igaz, amelyek hőkezelés nélkül is apró szilánkokra törnek.

Szintén a régebbi idők szokása, viszont számos otthonban ma is igaz, hogy az ember által hagyott maradék a kutyák előtt landol. Persze ezekre általában nagy elánnal szokták rávetni magukat az ebek, mégsem a legalkalmasabb táplálási formák közé tartozik. A konyhai fűszerek és a zsíros ételek nem megfelelők a kutyák bele számára. A négylábúaknak természetesen szükségük van zsírokra, ezek bevitelére azonban nem alkalmasak a sokak által használt, például napraforgóolajban készült ételek, és ugyanez a helyzet a túlzottan zsíros, faggyús húsokkal, bőrökkel is, amik emésztési gondokat is okozhatnak. Abban az esetben, ha a kutya rendszeresen csak maradékot fogyaszt, nem lesz stabil a táp anyagbevitele, a négylábúak nem ilyen formában igénylik a változatosságot. Rengeteg példát lehetne még sorolni, mi az az étel vagy alapanyag, ami akár kisebb, akár nagyobb menynyiségben káros lehet a kutyák számára. Azért, hogy kedvencünknek véletlenül se okozzunk problémát, érdemes minden leendő, új, de akár rutinosabb gazdának is állatorvossal konzultálni a megfelelő tápláláshoz.