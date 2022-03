Valami Amerika. A közkedvelt magyar film címét nyugodtan kikölcsönözheti az Európai Unió. Az USA eljön „hozzánk”, zsákban hozzák a meleget a tengerentúlról, szükség is lesz rá, hiszen itt, a mi földrészünkön vadul „promózzák”, hogy Európa váljon le az orosz gázról, és használja az övékét! Nevezhetjük ezt „paragáznak” is a palagáz után szabadon. Így ha a vezetékes gázról lemond Európa, mindjárt ott van a tengerentúlról érkező megoldás. És akkor még nem beszéltünk az USA-ból a világ számos országába fegyverrel szállított demokráciáról. Persze mindezt nem azért írtam, hogy ha az amerikaiak ezt megtehetik, akkor az oroszok is. Nem erről van szó! Egyiküknek sem kellene!