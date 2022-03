Milano, 2022. március 30. 109. hét

A megszokottnál jóval korábban keltem, hogy mihamarabb összecsomagolhassam egy római kiállitás anyagát, és délig leadhassam a kurátor által megadott milánói címen. Három álvány és három üvegkupola ment a dobozokba néhány kisebb textil munkával. A vékonyfalú üvegeket óvatosan megtisztítottam a mosogatóban, remélve hogy nem török el közülük egyet sem, mielőtt dobozolásra kerülnek. Hívtam egy tehet taxit, ami a szakadó eső miatt 20 percet késett, így én is késtem a megbeszélt időpontról. A múzeumba érve csak fokozódott idegességem amikor a dobozokat átvevő idős alkalmazott kedvesen közölte hogy a kurátor várt rám egy kicsit, majd végül kiugrott ebédelni. Utálok késni. Úgy éreztem, hiába rohanok napok óta, nem tudom a dolgaim végére érni. A hölgy miután átvette a dobozokat aláiratott velem néhány papírt, és végre megkönnyebbültem; a feladat kipipálva. Kiváncsian rákérdeztem hogy mikor szállítják az összegyűjtött anyagot Rómába, ha már ennyire sürgős volt a leadása, és az alkalmazott kedvesen csak annyit válaszolt, még Húsvét előtt. Összeomlott bennem a világ; harminc perc késés miatt idegeskedtem, holott a dobozokat még 2-3 hétig csak a raktárban fogják tárolni.



A reggeli kávémat délután kettő felé sikerült bepótolnom, és miközben a kávézó ablakából figyeltem az esőt, arra az elhatározásra jutottam, itt az ideje, hogy elengedjem véglegesen a Covid-blogomat. Már nehéz újat mondani, vagy írni a járvánnyal kapcsolatban, teljesen beépült a héköznapjainkba. Hozzászoktunk vagy inkább csak elfogadtuk? A járványhullám laposodik, és valószínűleg nem fog eltűnni, de egyenlőre csak találgatni lehet hogy olyan lesz mint egy influenza, vagy egyszer majd jön egy újabb variáns ami gyorsabban fertőz, kicselezve az immunitásunkat.

Az óvatosság sohasem árt, de itt az ideje hogy búcsút mondjunk, és éljünk úgy, mint a járvány előtt.

Az aktív fertőzöttek száma 1282816

A fertőzöttek száma az elmúlt 24 órában 77621.

A kórházi ellátásra szorulók száma 9871 (+131 tegnapról mára).

Az intenzív osztályon kezeltek száma 481 (-6 tegnapról mára).

50 beteg került intenzív terápiára (lélegeztetés) az elmúlt 24 órában.

Jelenleg 1272464-en vannak karanténban.

Eddig 13125950-en gyógyultak,

a mai napon gyógyultak száma: 55303.

A járvány eddigi áldozatainak száma: 159224, a mai napon 170 áldozatot regisztráltak.

Az eddig megfertőződöttek (jelenleg fertőzöttek + gyógyultak + elhunytak) száma 14567990.

Az elmúlt huszonnégy órában 524889 teszt által 77621 fertőzöttet azonosítottak.

Az elmúlt hetek (szerda) tesztaránya:

márc. 30. 14,8% 524889 teszttel +77621,

márc. 23. 14,84% 513744 teszttel +76260,

márc. 16. 14,79% 490711 teszttel +72568,

márc. 09. 11,2% 433961 teszttel +48483,

márc. 02. 8,77% 415288 teszttel +36429,

feb. 16. 10,76% 555080 teszttel +59749,

feb. 02. 12,33% 964521 teszttel +118994,

jan. 19. 16,27% 1181889 teszttel +192320,

jan. 05. 17,28% 1094255 teszttel +189109,

dec. 22. 4,66% 779303 teszttel +36293,

dec. 01. 2,62% 573775 teszttel +15085,

nov. 24. 2,21% 562505 teszttel +12448,

nov. 03. 0,72% 717311 teszttel +85287

okt. 20. 0,76% 485613 teszttel +3702,

okt. 06. 1,07% 301773 teszttel +3235,

A kórházi ellátásra szorulók száma emelkedett, de egyre kevesebben szorulnak intenzív terápiára. A fertőzöttek többsége tünetmentesen, vagy enyhe tünetekkel vészeli át a betegséget. A kormány már arra is gondolt hogy törli a kötelező 7 napos karantént és egy negatív teszt alapján hamarabb lehetne szabadulni, de ahogy felrepült hír, már meg is cáfolták: a fertőzöttekre változatlanul 7 napos karantén vár. Megszűnik az orvos által feírjató ingyenes teszt (eddig sem írtak fel sokat a bürokráciának köszönhetően), 15 euró lesz az ára. Az érettségizők ismét könnyített vizsgára számíthatnak, és a nagyobb cégek alkalmazottjai továbbra is otthonról dolgozhatnak, akár szeptemberig.



Ami a green passt illeti, április 1 sok változást hoz; az oltás nem lesz többé a munkavállalás feltétele, elég lesz egy negatív teszt, és az ötven felettiek számára pedig csak június 15-ig marad kötelező az oltás. Az egészségügyi dolgozók oltás-kötelezettsége december 31-ig tart, az oktatásban dolgozóké pedig június 15-ig.

Április 1-től a szabadidős tevékenységekhez (múzeum, koncertek, éttermek) sem kell már oltottnak lenni.

Kacziba Andi