A KSH adatai szerint az országban tavaly nem kevesebb mint hetvenkétezer pár fogadott örök hűséget egymásnak, részben köszönhetően a családoknak szóló kedvezményeknek, a babaváró hitelnek, a csoknak. Ez kétezer-kilencszázzal több, mint az azt megelőző évben. Remélhetőleg a mennyiség nem megy a minőség rovására, és ezek a házasságok tartósak lesznek.

Amíg bele nem fogunk, csak halvány gondolataink vannak az esküvő és a lagzi megszervezéséről. Persze hallunk információkat innen-onnan, hogy mi mindenre érdemes figyelni, és mikor kell elkezdeni. A legfontosabb a dátum kitűzése után a helyszín kiválasztása. Ezt ajánlott mihamarabb kitalálni, felkeresni és lefoglalni. Egy évvel az esemény előtt sem korai lefoglalni a helyszínt, mert minden továbbit ez határoz meg. Például, hogy kell-e gondoskodni külön az ételről-italról, honnan lesz torta, sütemény.

A szolgáltatókat is javasolt minél hamarabb felkeresni, hogy legyen idő az egyeztetésekre és a finomhangolásra. A legegyszerűbb természetesen az, ha minden egy kézben van, ezért megbízatunk egy esküvőszervezőt is, ám a pénztárcák is végesek. Sokat takaríthatunk meg, ha utánajárunk néhány dolognak, esetleg a dekorációt igyekszünk mi magunk megoldani, vagy akadnak hadra fogható barátaink, akik szívesen besegítenek. Az étel és ital mellett az egyik fő kérdés, hogy zenekar muzsikáljon, vagy a modernebb irányzathoz csatlakozva egy DJ adja a talpalávalót. Egy lemezlovas arányaiban többet kér, mintha egy zenekar játszana egész este, ám egy együttes legalább 4-5 fős, így ennyi embert kell megvendégelnünk az este folyamán, szemben az egy fő „zenésszel”. Továbbá szükség van vőfélyre vagy ceremóniamesterre, aki terelgeti a násznépet.

A menyasszony és a vőlegény van aznap a középpontban, ezért az ő ruhájuk rendkívül fontos. A menyasszonyok számtalan fazon és anyag között válogathatnak. A ruhát kölcsönözhetjük, ám sok esetben a bérlés áránál kedvezőbben vásárolhatunk minőségi darabot. Tolna megyében és a megyeszékhelyen is elérhetőek ezek a szolgáltatások, a szalonokban pedig minden segítséget megadnak. Érdemes figyelni a kiárusításokat is. Ha nem találunk megfelelőt, kereshetünk varrónőt is, aki elkészíti az általunk megálmodott ruhakölteményt, ez esetben hosszadalmasabb idővel és több próbával kell kalkulálni.

A menyasszonynak szüksége lesz egy kényelmes alkalmi cipőre. Kifejezetten esküvői topánokat árusító üzletek, webáruházak kínálatából válogathatunk. Ezek a lábbelik kialakításukban különlegesek, zselés talpbetéttel és sok esetben párnázott orr-résszel vannak ellátva. A vőlegény öltönye sem mellékes, ma már mindenféle színből és anyagból válogathatunk, a lényeg, hogy a menyasszony ruhájához is passzoljon.

A közösségi oldalakon találunk kézműveseket, akik menyasszonyi ékszereket készítenek egyedi kéréseknek megfelelően, de kérhetünk kitűzőt a vőlegénynek, öröm­apáknak, násznagynak, tanúknak is. Ezek ára versenyképes, sokszor kedvezőbb a bolti árakhoz képest, mindemellett teljesen egyedi lesz. A dekorációt is a helyszín határozza meg, az új trend szerint a környezettudatosság kerül előtérbe.

A sütemények külön életet élnek A menyasszonyi torta tálalása és annak felszeletelése egy külön programpont a lakodalom alatt. Ezért nagyon fontos, hogy a torta tökéletesen illeszkedjen az esküvő minden részletéhez. – Ma már nemcsak a tortát, a süteményeket is ennek fényében rendelik a párok. Előtérbe kerülnek a desszertasztalok, melynek elrendezését együtt találjuk ki a dekoráció és a helyszín figyelembevételével. Néha szabad kezet kapok, ott minden kreativitásomat kiélhetem. A hagyományos kínálat mellett egyre népszerűbbek a pohárkrémek, valamint a francia desszertek, a mousse-ok, macaronok is. A desszertasztalon a menyasszonyi torta mellett helyet kapnak kisebb torták és különféle finomságok is. Természetesen árérzékenyek a megrendelők, de a minőséget meg kell fizetni – mondta lapunknak Buzás Ági tolnai mestercukrász.