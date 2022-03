Idén ünnepli fennállásának ötvenedik évfordulóját a Petőfi Sándor Általános Iskola. Az iskolahét zárásaként Félszáz év címmel gálaműsort adtak a diákok a mozi épületében. Mindjárt kettőt is, hogy minden meghívott vendég elférjen: egyet délután, egyet este. Szerkesztőségünk az előbbin képviseltette magát.

Hallhattunk prózát, éneket, láthattunk táncot, paródiát, nézhettünk archív képeket, meghallgathattuk Rideg István igazgató köszöntőjét és gondolatait a petőfis életérzésről. Köszönthettük a már nyugdíjba vonult petőfis kötődésű pedagógusokat, és emlékezhettünk azokra, akik már nincsenek közöttünk. A két­órás, feszes gálaműsor összes eseményét lehetetlen lenne összefoglalni, de az biztos, hogy hatalmas munkát fektettek bele elsősorban a diákok, de a pedagógusok, a szülők és a segítők is. Minden évfolyam megfordult a színpadon, ami nem kis teljesítmény.

Valamikor e sorok írója is a Petőfi padjait koptatta, s így csaknem 30 év távlatából jó volt látnia, hogy az iskola nemcsak működik, de ugyanúgy él, mint az ő diákkorában.