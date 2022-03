Regisztrálj! Jelentkezz be! Új privát kód szükséges, ügyfélkapuja inaktív – mindez egy szürke nap termése. Mivel a praktikum, a követhetőség és a remélt gyorsaság (hiú) reményének érdekében temérdek munkahelyi, személyes és/vagy családi ügyintézést részben átköltöztettem az online térbe, és közben el is vesztem a folyamatosan megújítandó kód és regisztrációs ellenőrzés sűrű setét erdejében. Megértem, hogy mindez az adataim gondos megőrzése érdekében történik, ám csak motoszkál bennem a kisördög: mi van, ha egyszer, egy piciny kapun az egészet meghekkelik. Aktuális kódjaimat egy kockás füzetbe írom. Csak tudnám, hová is tettem tegnap...