A rendezvény keretében kora délelőttől nemes süteménysütő és borverseny zajlott, ahol Farkas Alexandra, Vajda Zoltán Gino és Márk­li János zsűrizésével sütésben 1. helyezett lett Kalcsits Tibor, 2. Kulics Brigitta, 3. Bilinszkiné Magyar Diána. Különdíjat Czimmermann Viktória, emléklapot Sárközi Dóra érdemelt ki. Forralt bor 1. helyezett: Juhászné Baranya Ilona. Ezután 16 órakor a Halászkert kocsma udvarán gyülekeztek a télbúcsúztatók, akik a hagyományokhoz hűen ezúttal is maskarába öltöztek, vagy egyéb tréfás álarcot húztak. Az idén a megszokottnál jóval több résztvevővel zajlott az esemény, köszönhetően a vírushelyzet enyhülésének. Kisgyerekes családok, szülők, nagyszülők és baráti társaságok sorakoztak fel a busójelmezes, szirénás utánfutó mögött. Az úti cél a Duna-parti rakodó, ahol vendéglátás mellett nagy máglya várta a felvonulók seregét.

A zsűri és a nyertesek

A fő mozzanat, a kiszebáb elégetése előtt Juhász Enikő művelődésszervezőt kérdeztük a program fogadtatásáról, sikeréről.

– Szép hagyomány a télbúcsúztató Kisapostagon. Az első rendezvény 2010-ben a Magyarok Szövetsége szervezésében valósult meg, majd később egyre kedveltebb, nagyobb lett és átalakult önkormányzati szervezésűvé. Az idén rekordot dönthet a résztvevők száma, mert bő kétszáz fős sokadalom kísérte az alkalmi busók szekerét. Rengeteg kisgyerekes család van a faluban, akik szerencsére aktív részesei a közösségi programjainknak. Így elmondhatjuk, hogy a mi huszonéves korosztályunk is próbál beilleszkedni a település életébe. Igazolásként csak körül kell nézni, milyen sokan vannak, idős és fiatal egyaránt – mondta lapunknak a község művelődésszervezője.

A főtt virsli, forralt bor, tea fogyasztása közben megkérdeztük a résztvevőket is, miként érzik magukat?

– Az idősebbek számára mindig öröm ennyi fiatal családot látni. Nem csak eljönnek a hagyományőrző programjainkra, de aktívan be is kapcsolódnak az eseményekbe, vagy éppen a szervezésbe – mondta érdeklődésünkre Gulicska Mihályné, a Schalbert alapítvány dalköröse.

Rideg Attila és szirénája nagy kedvenc a gyerekek körében

Rideg Attila a legelső felvonulástól tekeri a szirénát. Az alkalomhoz passzoló nagy bundában, kormos arccal sok gyerek kedvence.

– Most is népszerű a szirénázás, amit mindenki ki is próbálhat nálam, szívesen megmutatom, segítek, ha kell! – ajánlotta a Duna partján felállított szerkezetnél.

Földi Sándor családja jól érzi magát a faluban és a rendezvényeken

Kicsit arrébb a hangoskodástól, két aprósággal babakocsis társaság, Földi Sándor és családja szemlélődik.

– Tavaly februárban költöztünk a településre, és remekül érezzük magunkat. Pont erre vágytunk, a csendes, falusi környezetre. Jó az infrastruktúra, az intézményi háttér, ami kedvez a kisgyermekeseknek. Nem utolsósorban pedig sokszínű, jó programokon vehetünk részt, ahogy a mostani téltemetésen is – hallhattuk a fiataloktól.

A program zárásául éneklés és hangos télűzés közepette máglyára vetették a kiszebábot a kisapostagiak.