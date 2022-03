Sokan allergia, ételérzékenység miatt fogyasztanak bizonyos mentes élelmiszereket, sokan a fogyás szándékával vagy cukorbetegség okán mellőzik a cukrot, és vannak, akik divatból követnek egy-egy diétát, különlegesebb táp­lálkozási módot.

– Úgy vélem, a vegetarianizmus fontos kiindulópont. Ez alapvetően egy életmód volt a húsos élelmiszerek megtagadásával, a természet megóvásával, a káros szenvedélyek mellőzésével. Mára ez sokfelé ágazott. Egyik igen szigorú fajtája a tulajdonképpen mindentől mentes vegán táplálkozás, amely minden állati eredetű élelmiszert – így például a tojást, a halat, a tejtermékeket – kizár. Ennek van a nyers vegán változata, amikor erőteljesebb hőkezelés sem éri az ételeket. Az ezt követők leginkább minimális feldolgozással vagy nyersen, frissen fogyasztják a zöldségeket, magvakat, amelyekben így jobban megmaradnak a vitaminok, ásványi anyagok. Ez nehezebben kivitelezhető, és nagyon oda kell figyelni a kimaradó élelmiszerek helyettesítésére. Úgy gondolom, hogy megtalálható a középút, vagyis az, amikor a normál táplálkozás mellé viszünk be például sok nyers zöldséget, télen befőttet.

Vannak különféle mentességek is – ezek miben különböznek a szintén sok mindentől mentes vegán, nyers vegán diétától?

– Utóbbit inkább divatból szokták választani, míg a hozzáadott cukor-, glutén- vagy tojásmentes élelmiszereket egészségügyi okok miatt. Az ételallergiával, -intoleranciával élők rászorulnak arra, hogy bizonyos ételeket megvonjanak maguktól, vagy mentes változatban fogyasszák azokat. Ilyenek a tejcukor- vagy laktózérzékenyek, a gluténérzékenyek, ám a súlyfelesleggel küszködők szintén egészségi állapotuk miatt döntenek a cukor- vagy kalóriamentes élelmiszerek mellett. Viszont akadnak, akik csak divatból választják mind az egy-egy mentességet képviselő, mind a vegán ételeket.

Akik így tesznek, azok jól döntenek? Egészséges emberként előnyös, ha rendszeresen fogyasztanak mentes ételt?

– Az egészséges táplálkozás a vegyes étkezés, tehát az, amikor mindenfajta nyersanyagcsoportot beépítünk a szervezetünkbe. Mindezt mértékkel. Ilyen esetben nem szükséges a mentes táplálkozás. Ettől még persze alkalmanként ki lehet próbálni, lehet kóstolni.

Az édesítőszereknél mire érdemes odafigyelni?

– Alapvetően természetes és mesterséges típusokat különítünk el. Cukorhelyettesítő a méz is, amelyet azonban a cukorbetegek nem fogyaszthatnak, mert a hatása ugyanaz, mint a kristálycukornak. Természetes cukorhelyettesítő lehet a xilit, az eritrit, a stevia, szorbit. Ezeket nem kémiai úton állítják elő. Fogyasztásuknál arra kell figyelni, hogy bizonyos mennyiség után képesek hasmenést okozni – ezt a csomagoláson jellemzően feltüntetik. A mesterséges édesítőszerek – például aszpartám, aceszulfám-K – általában a mumusok, mert vannak, akik szerint nem egészségesek. Jó tudni, hogy amelyeket engedélyeztek, forgalomban vannak, azok abszolút fogyaszthatók, veszélytelenek. Némelyik hőre lebomlik, és fémes mellékízt produkál, így ezeket forró italba, ételbe nem érdemes beletenni. Az jellemzően itt is igaz, hogy a magasabb ár jobb minőséget jelez. Míg a mesterséges édesítőszerek nullakalóriásak, addig a cukorhelyettesítőknek van némi kalóriatartalmuk.

A glutén kapcsán is sok a félreértés – melyek a biztosan mentes élelmiszerek, alapanyagok?

– Glutént tartalmaznak a búzából, zabból és rozsból készült élelmiszerek. A zabot is idesorolhatjuk, mert a betakarítás, a feldolgozás során szennyeződhet gluténnal. Biztosan gluténmentes termékek alapvetően a feldolgozatlan tej, tojás, hús, zöldség, gyümölcs. A tájékozódás nagyon fontos: nézzük meg a címkét, a csomagolást, amelyen azt is jelzik, ha allergén anyagot tartalmaz a feldolgozott termék. Ám a gluténmentességet is fel szokták tüntetni. Ezek az élelmiszerek olyan szigorú minőségi követelményeknek felelnek meg, olyan üzemben és körülmények között, elkülönítve dolgozzák fel őket, hogy nincs bennük glutén.

A laktóz- vagy tejcukorérzékenyek is tudnak mentes termékeket fogyasztani – ezek hogyan készülnek?

– A fermentációval előállított tejtermékekben természetes módon csökken a laktóztartalom, ám ma már a gyártástechnológia során direkt is készíthetők laktózmentes tejtermékek. Méghozzá úgy, hogy a tejcukrot lebontó laktáz­enzimet gyártáskor hozzáadják a félkész termékhez, amelyben így lebomlik a tejcukor. Így készíthető laktózmentes sajt, túró, egyéb. Ám még egyszer hangsúlyozom: azoknak, akiknek nincs egészségügyi problémájuk, alapvetően nincs szükségük mentes élelmiszerre.