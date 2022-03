Először is tisztázzuk, mi is az Experience Balkan? Egy tizenegy éve alakult nemzetközi baráti társaságról van szó, amelynek magyarországi civil szervezete a Balkán Hív (Balkan Calling) Egyesület. Céljuk a balkáni népek és országok (Szlovénia, Horvátország, Szerbia, Montenegró, Bosznia-Hercegovina, Koszovó, Albánia, Macedónia, Görögország, Bulgária, Románia, Moldávia) megismerése, de a Magyarországon élő balkáni népek kisebbségeit is rendszeresen meglátogatják. Fontosnak tartják ezeket a kirándulásokat, mert helyi emberektől, első kézből ismerhetik meg az adott nép kultúráját. Ezért is tartozik mindig egy zenés ebéd, vagy vacsora a programhoz, hiszen az ételek és a muzsika sok mindent elárul az adott nép kultúrájáról. Tevékenységüket kulturális túrának nevezhetnénk. Külföldre is sokat utaznak, legközelebb Albániába mennek.

A múlt héten Adonyba látogattak. Huszty Zoltánnal, az egyesület vezetőjével beszélgettünk arról (is), hogyan kerültek Adonyba, hiszen a település nem kimondottan balkáni. – Én kerestem meg az adonyiakat, és Králl Gabriella segített abban, hogy minden zökkenőmentes legyen a kirándulásunk alatt. Egyébként Adonynak a középkorban nagyszámú rác, vagyis szerb lakosa volt, a török kiűzése után egyre több sváb települt Adonyba. Ezért is neveztük el a látogatásunkat sváb-rác gasztro-kulturális élménynapnak. Másodszor jártunk itt, és ezúttal is jól éreztük magunkat, el is döntöttük, jövőre is jövünk.

A környéket az idén kétszer még meglátogatják: április 30-án Rácalmáson sétálnak, és őszre terveznek egy dunaújvárosi kirándulást is.

Adonyban megtekintették a Zichy-kastélyt és kastélyparkot, az emlékműveket, szobrokat, a római katolikus templomot, a csonka víztornyot, a szerb templom emlékhelyét. A szőlőhegyen felmentek a Szent Orbán-kápolnához, bort kóstoltak a Králl és a Pletser pincében, az utóbbiban sváb ebéden vettek részt.

A programjuk kora estig tartott, majd visszatértek Budapestre.