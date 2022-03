Hamvazószerda van. Negyven nap múlva húsvét lesz. Az ezt megelőző nagyböjt hossza Jézus 40 napos böjtjét követi. A Magyar ­Katolikus Püspöki Konferencia arra kérte korábban a katolikus híveket, hogy eleget téve Ferenc pápa felhívásának, nagyböjt első napján a békéért is imádkozzanak. A böjt a lelki elcsendesedés, a magunkba fordulás ideje is. Ha minden igaz, ma ismét tár­gyalóasztalhoz ülnek az ukrán és az orosz fél képviselői, hogy folytassák a hétfői béketárgyalásokat. Adja Isten, hogy a lelki elcsendesedés ideje meghozza a fegyverek mielőbbi némaságát is...