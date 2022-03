Idén 70 éves a klub

A hangárok tele voltak repülőcsodákkal, közelről igazán lenyűgöző volt látni az égen oly könnyedén sikló, közelről azonban tekintélyes méretű darabokat. Találkoztam a serényen dolgozó kisapostagi alpolgármesterrel, Verasztó Sándorral is, aki éppen kamerát szerelt az új épületrészre, amelyet a kis hangárhoz építettek. A tárgyaló- és oktatóteremből és vizesblokkból álló épületet szállásra alkalmas szobákkal tervezték, hogy a versenyekre érkezők meg tudjanak pihenni a reptéren is. Tavaly is nagy sikerrel rendezték meg a 66. Nemzeti Vitorlázórepülő Bajnokságot, amelyre 62 pilóta érkezett az ország különböző részeiről. Tóth Imre az idei tervekről elmondta, hogy szeretnék megünnepelni a klub fennállásának hetvenedik évfordulóját. Konkrét programot még nem árult el, de meg szeretnék adni a módját a kerek évfordulónak.

Ultrakönnyű, kétszemélyes repülőgép

Magabiztos tudást adnak

Az idei terveik között szerepel oktatások szervezése is. Nulláról tanítják meg az érdeklődőt repülni, úgy, hogy már önállóan is képes lesz gépet vezetni. Tóth Imre elmondta, hogy itt szinte minden szabály vér által lett írva, azaz a balesetekből okulva hozták meg a repülés biztonsági szabályait azok alkotói. Ezért nem csak a repülés technikai fogásait oktatják, de felkészítik a tanulókat a vészhelyzetekre is, mint például a kötélszakadásra, eltévedésre vagy a műszerek meghibásodására. Ilyen hibák esetén már nem lehet improvizálni, kétségbe esni, hanem a tanultak alapján magabiztosan kell eljárni. Ez nagyfokú önfegyelemre nevel és magabiztosságot ad az élet más területein is. Az oktatás egymásra épülő modulokból áll, a következő szintre csak azt engedik tovább, aki teljesen elsajátította az addigi ismereteket, elméletet és gyakorlatot egyaránt. Jó tapasztalataik vannak a fiataloknál – hiszen már 15 éves kortól lehet repülést tanulni –, mert a repülés élménye során a tanulás élvezetessé válik. A tanfolyam elvégzése során – amely nem kerül többe, mint egy gépjárművezetői jogosítvány – figyelmük és fegyelmük feszesebb lesz, megtanulnak bízni magukban és így az életben is sikeresebbek lehetnek.

Élményközpont

A terület adottságai lehetőséget biztosítanak arra, hogy egy élményközpontot varázsoljanak a repülőtéren. Maga a repülés is fantasztikus élményt ad, hiszen többféle módját is ki lehet próbálni a közeli reptéren. Itt megtalálható vitorlázó-, sárkányrepülő és motoros flotta is. A Dunaferr Repülőklub főleg vitorlázórepüléssel foglalkozik, de van ultra könnyű gép és motoros gép is, ami 4 személyes, azaz 3 utas befér. A szomszédban pedig van egy tandem ­ejtőernyő ugrással foglalkozó csapat. Aki ilyen élményre ­vágyik, semmiképpen ne hagyja ki! De szívesen látják azokat is, akik csak a földről csodálnák a kecsesen szárnyaló gépeket, vagy közösen bográcsoznának egy jót a barátaikkal.

Tóth Imre, a Vitorlázórepülő Szakosztály vezetője

Néhány érdekesség a siklórepülésről

A gépeket csörlő segítségével vagy egy motoros repülővel segítik a magasba. Ezt ­követően emelkednek a felfelé irányuló légáramlatok segítségével. Adódik a kérdés, ­hogyan tudja a pilóta, hol található ilyen légáramlat. Érdeklődésemre Tóth Imre elmondta:

– A felhőkből. A felhők alatt felszálló légáramlat van. A magyar felhő szó írja le a legpontosabban ezt a fizikai folyamatot. A hő felmegy, azaz a világosabb terep fölött a levegő jobban felmelegszik és felszáll. Ha egy felhő alá megyünk, bízhatunk abban, hogy a termik emelni fogja a gépet. A hangmagasság emelkedése jelzi – a műszereken kívül – az emelkedés gyorsaságát, azaz egy másodperc alatt hány métert emelkedünk. Ez lehet akár 3-5 méter is másodpercenként. A műveletet 100-150 méter átmérőjű körben tesszük meg. Télen az úgy nevezett hullámrepülésben, akár 3-6000 méterre is felemelkednek a gépek a hegyvidékeken. Az emelkedés után időnként 25-80 km-es siklásra van lehetőség a következő felhőig, vagy hazatéréskor. A versenyek során nem ritka, hogy 5-600 kilométert is megtesznek a versenyzők. Ilyenkor a legnagyobb sebességet elérőket jutalmazzuk. A verseny során egy különleges GPS alapú eszköz van a repülőgépben, így nyomon tudjuk követni egy térképen, hogy ki, merre jár. Minden paramétert mutat az eszköz, magasságot, sebességet, koordinátákat.