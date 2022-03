Az inkubátorház újabb innovációjaként start-up irodát nyitott meg Pintér Tamás polgármester, dr. Huszti Zsolt, az Innopark Nonprofit Kft. ügyvezetője és dr. Szécsi Gábor, a Pécsi Tudományegyetem Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar dékánja.

Köszöntőjében dr. Huszti Zsolt elmondta, hogy a start-upok olyan cégek, amelyek újonnan jönnek létre és a vállalati inkubációs folyamatokat támogatja, esetükben ez a fejlesztés. A vállalkozások ennek során kapnak egy határozott idejű szerződést, amelynek ideje alatt külön üzleti támogatást is kapnak a mérsékelt árú irodabérleti lehetőség mellett, így több forrást fordíthatnak a saját tevékenységeik fejlesztésére. Amennyiben ez sikeres, akkor a vállalkozások önálló irodát bérelhetnek az inkubátorházban, a helyükre pedig újak érkezhetnek a hat munkaállomásos új irodába. Ebbe már három vállalkozás be is költözött a megnyitót követően.

Pintér Tamás kiemelte, hogy üdvözöl minden olyan újítást, amely a város fejlődését szolgálja. Mint mondta, ez is egy ilyen lehetőség a városunkban megjelenő cégek számára, ami pozitív hatásokkal van az ide beköltöző vállalkozásokra is, hiszen olyan gyűjtőponton jelennek meg, amely a kapcsolatépítéseket is elősegíti. Nem utolsósorban pedig jó a városnak is, hiszen ezek a vállalkozások később városunk jó hírnevét vihetik.

Dr. Szécsi Gábor bejelentette, hogy a Pécsi Tudományegyetem már a következő tanévtől új képzési programokat indít a városban és az inkubátorházban is. Ezek a továbbképzések diplomára épülő, a menedzsment és társadalomtudomány területen nyújtanak két féléves képzési lehetőségeket.