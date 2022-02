– Mivel foglalkozik, milyen feladatokat lát el pontosan a MAMS?

– Nemzeti szakszövetség vagyunk, a nemzeti sporttörvény határozza meg a fő feladatainkat. Mondhatjuk, hogy a motorsportban Magyarországon mi vagyunk a legfelsőbb hivatal. A hazai versenyekhez szükséges engedélyeket, a versenyzéshez szükséges engedélyeket és a magyar motorsportszakmában szereplők licenceit, illetve engedélyeit az általunk szervezett képzések alapján szintén mi adjuk ki.

– Ön mióta tölti be a Magyar Motorsport Szövetség (MAMS) elnöki posztját?

– 2003 előtt a városban megcsináltuk a Dunaújvárosi Motorsport Egyesületet, több versenyt is rendeztünk, volt pályánk is a papírgyár mögötti területen. 2003-ban meghívtak a Magyar Motorsport Szövetség közgyűlésére, ahol megkérdezték, hogy tudnék-e szerepet vállalni a szövetség munkájában. Erre igent mondtam, s végül megválasztottak elnöknek. Ezt a tisztséget azóta is én töltöm be, legutóbb tavaly szeptemberben százszázalékos támogatással választott újra a közgyűlés. Ezzel párhuzamosan hat évvel ezelőtt újjá alakult a Nemzeti Versenysport Szövetség, amelynek annak születésekor beválasztottak az elnökségébe, amely tisztségemben a tavaly októberi tisztújításkor megerősítettek.

Évente több ­nemzetközi ­motoros versenyt is rendeznek ­Magyarországon

– Az MAMS pontosan hány szak­ág munkáját fogja össze?

– Az elmúlt évek technikai fejlődésének köszönhetően ma már tizenkét szakág tartozik a szövetség égisze alá. A legerősebb szakág talán a motokrossz, amelyen kívül jelen van még az enduro, a gyorsasági motor, a supermoto, a triál, a quad, a salakmotor, a túramotor, de szakága van az old timer kategóriának, ahogy a terepralinak a dragbike-nak és a stuntnak is. Ezek mellett tizenkét kollégiumot is működtetünk, amelyek között ott van az edzői kollégium, a környezetvédelmi kollégium és a fegyelmi kollégium is.

– A különböző szakágak külön egységet alkotnak?

– Annyi változás történt az utóbbi időben, hogy a tizenkét szakág virtuálisan ­külön egységet alkot, de jogilag nem. Az összes szakágnak külön vezetése van, azok alkotják meg az adott szakág éves versenynaptárát és az ehhez kapcsolódó éves szabályzatokat is. Tavaly 1400 licensszel rendelkező versenyzőnk volt a tizenkét szakágban, tehát az említett feladatok elvégzése nem kis munka, tekintve hogy a különböző határidők betartására is ügyelniük kell a szakági vezetőségeknek.

– Ennyi szakággal és ilyen sok versenyzővel a versenyek lebonyolítása terén a szövetség és Magyarország milyen helyet foglal el világviszonylatban?

– Évről évre – amire igazán büszkék vagyunk –, még a világjárvány idején is világversenyeket tudtunk szervezni Magyarországon. Rendszeresen évente 3-4 világbajnokság és több Európa-bajnokság helyszínét biztosítja hazánk, ami tekintve, hogy Európában kis területű ország vagyunk, nagyon nagy dolog. Legutóbb ennek egyik eseménye volt a superenduro világbajnokság a Papp László Arénában Budapesten az elmúlt hetekben. Ezen a megmérettetésen magyar versenyzők is indultak, és szép helyezéseket is értek el. Zsigó Norbert a junior-világbajoki futamon szerepelt szépen, Liszka Roland, egy fiatal versenyző pedig az Európa-kupa-futamban ért el harmadik helyezést. Az elért eredményekre nagyon büszkék vagyunk.

– Milyen versenyek várhatóak még az idén?

– Az enduro szakághoz tartozóan az év második felében lesz az Enduro GP, illetve jön majd az oldalkocsis világbajnokság a Pannónia Ringen, amelyet évről évre megrendezünk itthon. Idén az X-Trial világbajnokság elmarad, de már most dolgozunk azon, hogy jövőre, negyedik alkalommal Magyarországra jöjjön ez a technikailag is érdekes verseny.