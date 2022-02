Idén is megrendezik az országos tizenegyesrúgó bajnokságot, ezúttal azonban már az országhatáron túlról is várják a résztvevőket. A szervezők tájékoztatása szerint a mostani kiírásban már Dunaszerdahely, Székelyvarság, Székelyudvarhely és Sepsiszentgyörgy is várja a „pontosan” célzókat.

Az esemény fővédnöke, Király Gábor 108-szoros válogatott kapus.

A területi fordulók májusban kezdődnek és egészen augusztusig tartanak. A megyei döntőket és a finálét az ősz első felében rendezik. A legjobbak ismét a Bozsik Arénában küzdhetnek meg a legalább 1 millió forintos fődíjért.

A tavalyi kiíráshoz képest fontos változás, hogy minden nevezőnek a lakhelyéhez képest 50 kilométeren belül lesz lehetősége a selejtezőn részt venni. Továbbá minden jelentkező legalább két büntetőt rúghat, azaz az első fordulóban hibázóknak lehetőségük van pótselejtezőn továbbjutni.

Az esemény honlapja szerint a körzetünkben Előszállás, Nagyvenyim, illetve Dunaföldvár lesz az egyik helyszín, ahol várják majd a büntetőrúgókat.