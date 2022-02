Megtudtuk, hogy leggyakrabban különféle pszichoszomatikus problémákkal érkeznek hozzá az emberek, melyekhez általában szorongás, hangulat­ingadozás vagy konkrétan depresszió társul.

– A legtöbben például fejfájással keresnek meg, ami már annyira megnehezíti a pá­ciensek mindennapjait, hogy egy életminőség-romlás veszi kezdetét. Befolyásolja a munkavégzésüket, a párkapcsolatukat, a hangulatukat. A jelent említve nem hagyhatjuk ki a történetből a koronavírust sem, ami csakúgy, mint mindenre, úgy a mentális egészségre is hatással volt és van. Nagyon sok olyan személy jelentkezik nálam a járványhelyzet fennállása óta, akik korábban badarságnak tartották, ha valaki pszichológushoz jár. Ezt a szemléletet teljesen átformálta a vírus – foglalta ­össze Melinda.

Fontos különbséget lát azonban a mentális panaszok tekintetében attól függően, hogy hány évesek a hozzá forduló kliensek. Amikor kórházi körülmények között dolgozik, akkor több, idősebb klienssel is találkozik, ők általában azért veszik igénybe a szaktudását, mert a kognitív funkciókban romlást fedeztek fel, vagy akár a magány és szorongás következtében egyéb pszichopatológiailag jelentős kórképek jelentkeztek. Előbbi kezelésében, szinten tartásában vagy épp a tovább romlás megakadályozásának reményében várnak tőle segítséget. Minden esetben csapatmunkában dolgoznak és ennek fontosságát hangsúlyozzák. Magánpraxisában inkább a 18 és 40 év közötti korosztály jelentkezik be, különféle kapcsolati, párkapcsolati problémával vagy valamilyen elszenvedett traumával. Az ettől fiatalabbak abúzus, bántalmazás vagy zaklatás miatt szokták konkrétan őt felkeresni. Sajnos a trauma és a fájdalom kéz a kézben jár, így nem csoda, hogy a hozzá forduló páciensek köre az elmúlt években lényegesen átformálódott. Sajnálatos, hogy sokszor 10 vagy akár 20 év is eltelik, mire a páciens szakemberhez fordul, akár a szexuális abúzusok következtében is. Ezzel az a baj, hogy már nemcsak az elszenvedett traumával kell szembenézniük, hanem az évek során kialakult szorongással, pánikzavarral vagy egyéb fóbiával, hangulatzavarral vagy éppen az intimitás megélésének problémáival, ami a gyermekvállalást erőteljesen befolyásolja.

– A másik, amivel nagyon nehéz megküzdeni, az a gyász és annak folyamata. A halálozásokon túl akkor élheti át ezt az állapotot a kliens, ha véget ér egy párkapcsolata, ha kudarc éri, vagy ha komolyabb betegségben szenved egy szerette, esetleg ő maga. Ezen helyzetekben a veszteségfeldolgozás az elsődleges – mondja.

Szerencsére a mentális panaszok nagy része ugyanakkor kezelhető, jó eredményeik vannak, érdemes szakembert felkeresni mihamarabb, ha valaki szükségét érzi. Ebben számos olyan praktika és gyakorlat segít a pácienseknek, amikhez „csak” idő, türelem és kitartás kell. A tudatos tervezés, az előre felállított napirend és a megfelelő időmenedzsment kis dolognak tűnhet, de hatalmas javuláshoz vezethetnek. Akárcsak a relaxáció, a megfelelő mennyiségű testmozgás vagy a rendszeres naplózás, melyben önismereti kérdéseket tesz fel magának a kliens. A problémákra általában nem egyik napról a másikra kapnak választ, hosszas gondolkodást igényelnek, de mindenképpen megéri megtenni ezt, mert olyan tudásra tehet szert az ember önmagáról, ami hozzájárul a mentális egészség eléréséhez és fenntartásához. Az alapvető, mégis komplex technikákon túl és azokkal együtt is a komplex segítségnyújtásban hisz a pszichológus. Így a pszichoterápia, a gyógyszeres segítség, illetve ezek kombinációja rendkívül eredményes lehet!