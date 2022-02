A greendex.hu leírása alapján a csíra rövid időn belül fogyasztható, íze és beltartalma is más. Bár a nevelése során megjelenhetnek olyan baktériumok, melyek befolyásolhatják a fogyasztás biztonságosságát, ez extra odafigyeléssel könnyen elkerülhető.

A témával foglalkozó oldal szerint az otthoni csíráztatás végtelenül egyszerű, nem kell hozzá más, csak egy üres befőttesüveg és a magok. Magok közül azonban csak olyat érdemes használni, ami bió és vegyszermentes, továbbá amit csíráztatás céljából értékesítenek az üzletekben. A legnépszerűbb fellelőhelyek közé tartoznak a bioboltok, de a szupermarketek polcain is megtalálhatók már a különböző hagyma-, retek-, mustármagok, valamint a hüvelyesek is. Fontos megjegyezni, hogy a hüvelyesek ilyen módon való fogyasztása nem okoz puffadást.

Ahogy korábban is írtuk, az otthoni csíráztatás egyik legolcsóbb módja, ha fogunk egy befőttesüveget, egy hálós szövetdarabot és egy befőttesgumit, amivel a hálót az edény szájára erősítjük. Ezzel elősegítjük a csírák szellőzését, és megkönnyítjük az átmosását is.

Hogyan?

A magokat tegyük bele a tiszta befőttesüvegbe, majd öntsünk rá vizet. Ne használjunk túl sok magot, hogy növekedéskor kényelmesen elférjenek egymás mellett. A magoknak 6-8 órán keresztül kell ázniuk, de egy egész éjszakára is ebben az állapotban hagyhatjuk. Ázás után öntsük le a vizet, és kezdődhet az átmosás napi kétszer. A csíranövényeket reggel és este langyos vízzel öblítsük át, majd a vizet a hálós szövetdarabon keresztül távolítsuk el. Ha megfelelően jártunk el, az első hajtások 24–48 óra elteltével fognak megjelenni, amit azért gyakran befolyásol például a mag fajtája. A csíráztatóüveg elhelyezésénél próbáljunk világos, meleg helyet keresni, de ne rakjuk közvetlenül a napfényre. A kiemelten fontos környezeti körülmény az üvegben lévő párás közeg. Ha learattuk a csírákat, mossuk meg, majd csepegtessük le, és tároljuk hűtőben. Érdemes néhány nap alatt elfogyasztani a learatott mennyiséget, majd újabb adagot készíteni, ami ahogy szemléltettük, egyáltalán nem vesz igénybe sok időt.

A szakemberek szerint a baktériumok megjelenése miatt fogyasztás előtt a csírákat hőkezelni kell, azonban ha körültekintően jártunk el a nevelés során, kihagyhatjuk ezt a lépést. Ha hüvelyesek csírájáról van szó, abban az esetben valóban érdemes, hiszen hőkezelés során lebomlik az összes emésztési zavart okozó fehérje. A gond csak az, hogy az eljárással az értékes mikrotápanyagok is távoznak.

Felhasználásukat tekintve a csírákat szórhatjuk levesbe, hozzáadhatjuk főzelékekhez, tésztás ételekhez, sültekhez. Reggeli idején a pirítósra is felkerülhetnek, nagyobb mennyiségből pesztót is készíthetünk.

Nincs baktérium

A mikrozöld körülbelül 10 nap alatt aratható, szintén magas beltartalmi értékkel és intenzív ízzel bír. Nevelése során nem jelenik meg semmilyen baktérium, így fogyasztása teljesen ártalmatlan. Szüksége van ültetőközegre, tehát el kell vetni. Ezt megtehetjük a szabadban és odabent a lakásban is. Ha házon belül kívánjuk megoldani, szükségünk lesz vízelvezető nyílásokkal, alátéttel ellátott palántanevelő tálcára, organikus magra és talajra, pumpás flakonra a víz permetezéséhez, illetve csomagolófóliára.

Szüretelés

A földet helyezzük a tálcára, távolítsuk el belőle a csomós részeket, majd helyezzük a tálcára a csomagoláson feltüntetett magmennyiséget, azt követően takarjuk be azokat egy újabb réteg talajjal, aminek felületét aztán nedvesítsük be vízzel, majd helyezzük rá a takarófóliát. A tálcát helyezzük a napos ablak mellé, hogy érje fény. A mikrozöldfejlődésekről – körülbelül három nap után – távolítsuk el a fóliát, azonban a talaj nedvességét a továbbiakban is biztosítsuk. Ha a palántácskák 5-7 centiméteresek, és valódi leveleik megjelennek a sima élű sziklevelek között apró rügy formájában, indulhat a szüretelés. Konyhakéssel, ollóval a palántákat a talajtól másfél centire vágjuk le, mossuk meg, csepegtessük le róluk a felesleges vizet, zacskózzuk be, majd tegyük hűtőbe. Egy hét alatt érdemes elfogyasztani. Egy ágyásból általában háromszor tudunk szüretelni, viszont ne ijedjünk meg, ha az utolsó nem lesz olyan intenzív, mint az első kettő.