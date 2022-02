Szinte minden család megért már háborút. A mienk is. Anyai nagyapám az első és második világháborúban, apám a másodikban és ´56-ban harcolt. Mi szerencsére kimaradtunk a világégésekből. Csak reménykedni tudunk abban, hogy a szomszéd államban, Ukrajnában zajló háború nem terjed át a szomszédos országokra, így hazánkra sem. A kárpátaljai magyarok is menekülnek Ukrajnából, akárcsak a délszláv háború magyarjai anno. Ott és most is az amerikaiak akartak és akarnak rendet tenni. Ne legyenek illúzióink, nem miattunk, a térségben élők miatt, hanem saját érdekükben. Persze az oroszokat ez nem menti fel az agresszió vádja alól. Nehéz időkre számíthatunk.