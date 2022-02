Ha pedig már valaki jelentkezett és a fotózásra készülődik, ahol ragyogó bőrrel szeretne kamerák elé állni, akkor az alábbi tanácsok rendkívül hasznosak lehetnek, amelyet Pap Gréta kozmetikus osztott meg velünk.

– A szépségszakmában elengedhetetlen a szép, tiszta és ragyogó megjelenés. Ahhoz, hogy bőrünk szép és kiegyensúlyozott legyen, a legfontosabb a kellő hidratáltság kívül és belül. Napi 3 liter víz fogyasztása elengedhetetlen. Figyeljünk arra, hogy mindig legyen nálunk víz, akárhová megyünk. Minden fotózás, bemutató és fellépés mellett megoldható a megfelelő hidratáltság csak figyelni kell rá! Kerülendő káros szokások, ételek és italok: zsíros ételek, feldolgozott élelmiszerek, cukros italok (üdítők, energiaitalok, nagy mennyiségű és sűrűn fogyasztott alkohol és kávé). Válasszunk tiszta és antioxidánsokban gazdag ételeket és italokat, mint pl.: a matcha (kávé helyett), fogyasszunk több rostban gazdag ételt.

– Ahhoz, hogy bőrünk egészségesen ragyogjon a legfontosabb a B vitamin. Ez a vitamin a leghasznosabb tápanyaga a bőrünknek. Segíti a mikrokeringést a bőr rétegeiben, ami elengedhetetlen ahhoz, hogy a bőr anyagcseréje megfelelően működjön.

– Elengedhetetlen a napi arctisztítás reggel és este is. Nincs olyan, hogy kihagyom, mert nem volt rajtam smink, vagy túl fáradt vagyok. A bőrünk ki van téve mindennek (smink, időjárás, nem mindig megfelelő alvás, és a rendszertelen étkezés). Fontos, hogy arcunkat jól tisztítsuk meg minden nap, amihez használhatunk egy, vagy több bázisú lemosót is.

- A bőrünk az ékszerünk, bánjunk vele szépen és finoman! Hidratáljuk a tisztítás után vitaminszérumokkal és krémmel is. Ahogyan belülről úgy a bőrünknek kívülről és szüksége van antioxidánsokra. A legfontosabb és elengedhetetlen lépés a bőrápolásban az arctisztítás után, hogy mindig használjunk fényvédőt! Igen, még akkor is, ha esik és fúj. Az UV-sugárzás mindig éri a bőrünket. Figyeljünk a fényvédő kiválasztásakor, hogy kékfény szűrővel is rendelkezzen, mert átlagosan a fél napunkat valamilyen kép­ernyő előtt töltjük, és a bőrünket ez épp úgy megviseli, mintha napozókrém nélkül mennénk ki napozni!