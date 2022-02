Persze, az utazási kedv évszaktól függetlenül történő fellángolása magyarázható azzal, hogy rettentően unjuk a telet és a Covidot, na meg az életünket kísérő korlátozásokat.

Részben ezeket az indokot hozta fel az IBUSZ iroda hálózati és marketingigazgatója, Termes Nóra, amikor a magyarok utazási szokásairól faggattam.

Termes Nóra, az IBUSZ iroda hálózati és marketingigazgatója

„Elöljáróban azt szeretném leszögezni, hogy az irodánk nem kifejezetten síelésre specializálódott. Keresnek ugyan bennünket, de tömegesen nem velünk jönnek síelni az emberek.” Hozzátette: az látszik, hogy bátrabbak a magyarok az utazást illetően, mint a Covid ezt megelőző időszakaiban. Ennek több oka is van: egyrészt a vakcinák megjelenésével a szabályozások sem annyira szigorúak, mint 2021-ben vagy 2020-ban. Emellett az emberek egyszerűen tudomásul vették, hogy a vírus velünk van, ehhez kötődően vannak szabályok, amiket egyszerűen be kell tartani.

Ezzel együtt mi, magyarok szeretjük az egyszerű dolgokat, az utazás tekintetében mindenképpen.

„Télen is népszerűek az egzotikus úti célok – jellemzően azok az országok, ahol kevés a kötöttség, lazább a Covid-protokoll. Ilyenek például: Mexikó, Dominika, Zanzibár. Az első két esetben sem PCR-teszt, sem pedig oltási igazolás nem szükséges a beutazáshoz. Zanzibár esetében pedig PCR-teszt szükséges, de oltást nem írnak elő. Ezek a célpontok is népszerűbbek, mint a Covid korábbi szakaszaiban.”

Az utazási iroda esetében ez a minta megfigyelhető a téli úti célok esetében is. Sokkal többen utaznak Franciaországba síelni, mint a szomszédos Ausztriába. Ennek oka pedig a szabályozásban keresendő, hiszen a „sógoroknál” szigorúbb biztonsági intézkedések vannak érvényben, mint a galloknál.

A nagy „bumm”

A síszezon mellett egy másik jelentős ciklusát is most élik az utazási irodák, ez pedig az előfoglalási időszak. A szakember szerint az már most látszik, hogy jóval több az előfoglalás, a nyári időszakra, mint az elmúlt években. A célpontok közül a legnagyobb népszerűségnek, Görög, Török- és Spanyolország örvend.

„Összességében elmondható, hogy a 2019-es nyárhoz hasonló a bátorság és az utazási kedv a beérkezett foglalások alapján. Az emberek igyekeznek kihasználni az előfoglalási kedvezményt, ami egyrészt jelentős, másrészt pedig ezzel be is biztosítják magukat a nyárra.”

A szervezett városlátogatások és városlátogatási programokra is nagy igény mutatkozik főleg a húsvét utáni időszakra. Az emberek bíznak abban, ahogy javul az idő, javul az átoltottság, javul a járványhelyzet, egyúttal hozzászoktak ahhoz, hogy a Covid okozta kötöttségeket figyelembe kell venni.