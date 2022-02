A minap arról beszélgettem egy barátommal, vajon miért van szükség a forgalmi jelzőlámpáknál a számlálókra? Persze biztos megvan a „nagykönyvben” ennek is az (ind)oka, de a gyakorlat sajnos több szomorú példát is elénk tárt már, hiszen a számláló adott esetben nem csak tájékoztat, hanem bizony siettet is, hogy még átérjünk a zöld jelzés ideje alatt. Ilyenkor aztán a legtöbb autós, motoros prioritásnak az időt tekinti, nem a biztonságot. És gondoljunk csak bele, amikor egy kétszer kétsávos úton az egyenesen haladó és a balra kanyarodó járműnek is zöld jelzése van, fent meg ketyeg a számláló. Ugye, önök szerint is benne van a történetben a végzetes találkozás lehetősége.