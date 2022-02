Romantikus alkat révén imádom a love sztorikat, így mindig érdeklődve figyelem, ha meghallok egy ilyen szerelmi történetet. Egy évet éltem Angliában, ahol lett egy francia barátnőm, Nadia. Ő mindig szívesen mesélt nekünk ilyen jellegű sztorikat.

Egy alkalommal azt is elmesélte, hogyan ismerkedtek meg a szülei. Az anyukája (Yvonne) egy pékségben dolgozott, ahová minden reggel betért egy magas, jóképű férfi az alacsony, köpcös barátjával. Yvonne-nak nagyon tetszett a magas férfi, így mindig jókat társalgott vele, alacsonyabb barátja is próbált szóba elegyedni a lánnyal, de ő ügyet sem vetett rá. Teltek a hetek, de a férfi soha nem hívta el a lányt randevúra, pedig már az üzletvezető is szóvá tette neki, hogy minden reggel, amikor ő dolgozik, bejön a két férfi vásárolni. Aztán egy idő után jó ideig nem látták egyik férfit sem.

Yvonne egy darabig szomorkodott, de aztán gyorsan elfelejtette a magas férfit. Egy nap aztán valahonnan ismerős hangot hallott meg az üzletben. Egy jóképű férfi volt az illető, akivel nagyon jól elbeszélgettek. Annyira jól kijöttek egymással, hogy rövidesen a férfi megkérte a lány kezét. Az esküvő előtt mutatta be Yvonne-nak vőlegénye a legjobb barátját, aki bizony nem volt más, mint az bizonyos magas férfi.

Ekkor állt össze a nőnek a kép, és így lett gyermekei édesapja végül a kis, köpcös férfi a pékségből. Hogy mi a történet tanulsága?! Okosan kell megválasztani a szárnysegédünket, de olykor az a legjobb, ha mi magunk lépünk a tettek mezejére.

