Azt hiszem, nyugodtan állíthatjuk, hogy megszokott és jól bevált közösségi program lett már városunkban a Dunai Kincses Kert termelői piac és kézműves vásár.

A téli szünetet követően február 19-én rendezték meg az idei első vásárt a Szalki-szigeti kemping területén. Helyi és környékbeli termelők, kézművesek hozzák el rendszeresen ide a portékáikat, most sem volt hiány a különleges, egyedi és minőségi termékekből.

Csipkés dekorációk Fotók: Szabóné Zsedrovits Enikő/Dunaújvárosi Hírlap

A zöldségektől kezdve a lekvárokon át a dísztárgyakig mindenféle háztáji portékát lelhettek fel a látogatók. A szervezők folyamatosan várják az újabb árusok jelentkezését, az érdeklődők pedig már be is írhatják a következő piaci napokat a naptárba: legközelebb március 19-én lesz ilyen kézműves vásár, majd április 16-án és május 21-én is megrendezik.