Kertész 1 órája

Közeledik a tavasz, élednek a kiskertek

Igaz, még nincs itt a tavasz, de már érződik, már a levegőben van. Ez azt is jelenti, hogy a kiskertekben is megindul az élet, hiszen most azért már van tennivaló bőven.

Agárdy Csaba Agárdy Csaba

2021.02.08 Tolna Szauter márton Tolnai lakos metszi a gyümölcsfát. Fotó: Makovics Kornél

2021.02.08 Tolna Szauter márton Tolnai lakos metszi a gyümölcsfát. Fotó: Makovics Kornél

A február mindig fordulópont egy kert életében: kint még hideg van, de a tavasz első jelei már megérkeztek. A napok egyre hosszabbodnak, és földben szunnyadó magok és virághagymák felébrednek. Rövidesen hajtani kezdenek a lágyszárúak, és megjelennek az első rügyek a fákon. A legelső lépés az, hogy készítsünk tervet, milyen növényeket szeretnénk idén vetni, ültetni, és persze azt is el kell dönteni, hogy a vetésforgó szellemében kijelöljük a kertünkben azt a helyet, ahol termeszteni szeretnénk. Ellenőrizzük a kerti szerszámok, eszközök állapotát. Ez azért fontos, mert lassan kezdhetjük a talaj előkészítését. Ha gondosak voltunk, akkor a szerszámokat megtisztítva tettük el télire egy száraz, védett helyre. Azonban még így is előfordulhat, hogy a fém eszközöket kikezdte a rozsda, vagy egyes szerszámok anyaga elöregedett az állásban. Nézzük át azokat, melyik szorul élesítésre, ápolásra, esetleg cserélésre. Fém szerszámainkat áttörölhetjük olajba mártott ronggyal, így tavasszal gondozottan vehetjük elő. A kerti gépeink számára is fontos a megfelelő tárolás, karbantartás. A benzines gépeink számára gondoskodhatunk üzemanyagról, az akkumulátorosakat pedig ellenőrizhetjük, szükség van-e töltésre. Azért is érdemes ezeket beindítani, hogy meg­győződjünk róla, működnek-e: ne akkor derüljön ki, hogy javításra szorulnak, amikor már használnunk kell azokat. A fanyelű szerszámokat kenjük át lenolajjal. Készüljünk elő a metszésre. Az idei február tartósan fagymentes időszaknak ígérkezik. Amikor -2 Celsius-fok fölé emelkedik a hőmérséklet, már elkezdhetjük a bogyós cserjék metszését, és a hónap végén pedig a gyümölcsfákét is. Lássuk el a talajt tápanyagokkal: szórjuk ki a komposztot, vagy növényeinknek megfelelő műtrágyát február végétől március elejéig. Mivel igazán palántázni csak a májusi fagyok után érdemes, most még nem késő a műtrágyázás, még van annyi idő, hogy a talajban megfelelően mélyre kerüljön a tápanyag. Ha valaki nem palántát akar ültetni, és így nevelni a zöldségeit, az február végén elkezdheti a magról való palántanevelést. Ha szeretnénk a kertünkben tavasszal salátát, karalábét, fejes káposztát, kelkáposztát, retket, padlizsánt, karfiolt, paradicsomot, paprikát vagy brokkolit palántázni, ezek magvait elvethetjük cserépben, és nevelgethetjük azokat egy napfényes ablakban, amíg elérik a kiültethető kort. (Forrás: hellovidek.hu) Mikor kezdjük el a szőlő metszését? - Hazánkban hagyományosan kora tavasszal, február végétől április elejéig metsszük a szőlőt. A tavaszi metszést régebben a hagyományos művelésben a tőkék téli takarása, a fedés, illetve az esetleges téli fagyok károsító hatása indokolta. Ennek következményeit a metszés előtt mérhetjük fel, és azt a megterhelés esetleges módosításával, azaz növelésével ellensúlyozhatjuk. A kora tavaszi metszéssel csökkenthetjük a könnyezést, ezáltal a korábbi fakadást segíthetjük elő, amely a kései fajták termésének és hajtásának beérésére kedvező. A könnyezés elkerülésével csökkenthetjük a rügyek bevakulását. A metszést a fakadásig, tehát április első feléig mindenképpen be kell fejezni. Korán metszhetők a védett lejtőkön települt ültetvények, a hidegtűrő és a későn fakadó fajták. (Forrás: agroforum.hu)

Kapcsolódó cikkek További hírek a témában