Lőrincz M. Ákos a koronavírus-járvány kezdetén köznyelvre lefordítva segítette az embereket abban, hogy jobban megérthessék a vírus működését, terjedését. Az első oltottak között volt, aláírást gyűjtött a vakcinázás mellett az egészségügyiek körében, s most arra kíváncsi, mit gondolnak az emberek az eddigiekről, mondván, „mindenkinek van véleménye a Covidról”.

A legtöbb oltottnak nem voltak érdemi tünetei vagy 1-2 napon belül elmúltak – derült ki a válaszokból

A kérdőív kapcsán előre leszögezi: „Nincs tökéletes kérdőív. Ez sem az, nem is célja. Nem megrendelésre készült, és nincs semmilyen financiális vonatkozása. A felmérés biztosan nem lesz reprezentatív, nem lesz validált, de ha sokan kitöltik, akkor megválaszolhatja néhány kérdésemet…” Az eredmények azonnal láthatók, amint valaki kitöltötte a kérdőívet. A kitöltők több mint fele, valamivel több mint 55 százaléka nem esett át a betegségen, vagy legalábbis nem voltak koronavírusra jellemző tünetei. További 8 százaléknak ugyan voltak tünetei, de a tesztek nem mutatták ki a vírust, és még 10 százalék, akiknek szintén voltak tüneteik, de nem végeztettek tesztet. Szóval meglehetősen magas arányú azoknak a száma, akik eddig megúszták a járványt, vagy nem tudnak róla, hogy voltak betegek.

A kitöltők közül a legtöbb „volt covidos” enyhe tünetekkel megúszta, és csak elenyésző hányaduk került kórházba vagy az intenzívre. Itt az arányokat másként kell értelmezni, tekintve, hogy a kitöltők több mint fele ezúttal is a betegséget eddig megúszók közül került ki. A poszt-Covid-tünetek kapcsán érdekes módon szinte fele-fele arányban voltak azok, akiknél nem okozott semmilyen utóhatást a betegség, és majdnem ugyanannyian, akik több mint két hónapon át szenvedtek valamilyen poszt-Covid-tünettől.

A következő kérdés arra irányult, van-e olyan ismerőse, aki átesett a koronavírus-betegségen – itt egy határozott, közel 90 százalékos arány jött ki, ami azt jelenti, hogy szinte mindenkinek van ilyen ismerőse. Ezeket az ismerősöket javarészt – majd’ 30 százalékban – nagyon megviselte a betegség, de megúszták kórházba kerülés nélkül. Kicsit kevesebb arányban (26 százalék) pedig szokványos légúti tünetekkel esett át a fertőzésen. 20 százalék viszont intenzív osztályra került, lélegeztetést is kapott, közel 13 százaléknyi ismerőst pedig kórházban kezeltek, de nem jutottak el az intenzív osztályig. Ezeknek az ismerősöknek csaknem fele (42 százalék) több mint 2 hónapig szenvedett a poszt-Covid-tünetekkel, 22 százaléknak nem volt semmiféle utóhatása. Persze sokan voltak olyanok is (18 százalék), akiknek 2 hónapon belül elmúltak a tüneteik, és olyanok is (közel 11 százalék), akiknek 2 héten belül normalizálódott az életük. A kitöltők harmada vesztette is el közeli ismerősét Covid-betegség miatt. Ez több mint másfél ezer embert jelent, csak a kitöltők között.

A megkérdezettek 75 százaléka megkapta a harmadik oltását is – ez biztosan nagy örömmel tölti el Lőrincz M. Ákost, aki kezdetben nagyon aggódott az alacsony oltási hajlandóság miatt. 17 százalék 2 oltást kapott, 1 százalék az első oltása után van, 5 százaléknak viszont semennyi sincs. A legtöbb oltottnak nem voltak érdemi tünetei vagy 1-2 napon belül elmúltak. Eddig voltak a ténykérdések, ez­után jött a vélemény része.

Ebből kiderül, hogy a megkérdezettek java része úgy gondolja, a koronavírust komolyan kell venni, hiszen halált is okozhat. Az emberek érzése az oltások hatékonysága kapcsán viszonylag megosztott, persze itt is több mint 2 ezren gondolják úgy „teljes mértékben”, hogy hatékony – javarészt a többi válaszadó is így látja, csak éppen nem teljes mértékben. A több mint 5 ezer ember, aki kitöltötte, természetesen aggódik a családja egészségéért, viszont meglepően kevesen aggódnak azért, hogy megélhetési gondjaik lesznek a járvány miatt.

A legtöbben – több mint 2200-an – egyáltalán nem félnek ettől, viszont azért több százan kisebb-nagyobb mértékben mégiscsak. A vakcinával kapcsolatos bizalmi kérdések mellett volt egy kirívóan magas véleményarány. A szakember itt azt kérdezte, fontosnak tartja-e, hogy bekerüljön az egészségnevelés az oktatási rendszerbe. Úgy fest, ezt a legnagyobb arányban mindenki rendkívül vagy kisebb-nagyobb mértékben fontosnak tartja – illetve tartaná.

Az utolsó kérdéssorban többi között az ellátórendszerről mondanak véleményt a kitöltők. A háziorvosi és az ügyeleti rendszer erőfeszítéseit legalább annyian értékelik jónak, mint rossznak. Nincs teljesen egyértelmű helyzet a kórházi fekvőbeteg-ellátás területén sem, de például a járóbeteg-szakellátásnál már inkább elégedetlenek, mint elégedettek az emberek. A sürgősségi és például az intenzív ellátás esetében viszont fordított az arány, többeknek van pozitív véleményük, mint negatív. A kérdőív még nincs lezárva, így az arányok változhatnak.

(Forrás: Fejér Megyei Hírlap) NA