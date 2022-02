A kullancs csípését az állat alig veszi észre, vagy egyáltalán nem (főleg ha el van foglalva valamivel, például eszik, vagy játszik), mert ez az élősködő egy kis érzéstelenítő hatású anyagot fecskendez a bőrbe és utána zavartalanul szívhatja a vért, az állat nem érez se fájdalmat, se viszketést. Ráadásul a kullancsok gyakran a gazdaállat számára hozzáférhetetlen helyeken telepszenek meg, írja a teol.hu.

Ebben az időszakban tehát már érdemes elkezdeni az ellenük való védekezést. Minden nap át kell nézni a kutyák, macskák szőrzetét, főleg a hosszú szőrűekét alaposabban. Ha kisméretű, mászó kullancsot találunk, akkor az még nem fertőzte az állatot, egyszerűen eltávolíthatjuk, ha viszont be van fúródva a bőrbe és már nagyméretű (tele van vérrel), akkor csipesszel kell eltávolítani, oly módon, hogy a kullancs testét ne szorítsuk meg, hiszen akkor a fertőző tartalom nagyobb eséllyel jut be az állat vérébe. Mivel ilyenkor a kullancs által terjesztett babesiosis veszélye is fennáll, érdemes állatorvoshoz fordulni, aki szakszerűen el tudja távolítani a kullancsot és egyben megvizsgálja az állatot.

Természetesen a kullancsirtó, – riasztó szerek használata is javasolt – ezek általában a bolhák ellen is védelmet nyújtanak.