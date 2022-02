Mezőfalva – Nem volt lehetőségünk a hely kapacitása miatt korábban rendezvényt tartani, mert másoknak lett kiadva. Ráadásul március 15-én soros az első negyedéves névnapi bálunk, és az már belecsúszik a nagyböjtbe. Mivel hamvazószerda március másodikán van, tehát addig lehet farsangot tartani. Ezért döntöttünk úgy, hogy kedden, a klubdélután keretében farsangolunk. Fánkot sütünk, táncolunk és két-három órát együtt eltöltünk.

Kitűnő hangulatban telt a Sárgarózsa Nyugdíjas Klub farsangja Fotók: Horváth László

A lényeg, hogy jól érezzük magunkat. Amint látható, a rendhagyó rendezvényünkre azért jó páran be is öltöztek. Ahogy a farsangkor illik, álarc mögé vagy maskarába bújtak. Harminchatan jöttek el, ami a hétköznap tekintetében igen szép létszám. A klub a hagyományos közösségi programjai mellett sok népi szokást is felelevenít, hiszen tagjaink között sok az idős ember, akik ezeket a régi hagyományokat még a maguk valóságában élhették meg. A jó időt, a tavaszt pedig mi is nagyon várjuk – mondta érdeklődésünkre Kovács Istvánné.

Szabó János és felesége (b), valamint Molnár Józsefné emlékeket idéz

A bál fergeteges megnyitója után a hosszú asztal végénél Szabó Jánosékhoz ültünk le beszélgetni pár szóra. Több mint nyolcvan év távlatából miként emlékeznek a hajdani bálokra. Jani bácsinak csak lassan jöttek még vissza az emlékek, de aztán a körülötte ülő hölgyek biztatására csak megeredt a nyelve.

Bátran bújtak jelmezbe a Sárgarózsa klub tagjai

– Bizony annak idején volt vagy tíz kocsma is a faluban, ahol bálokat tartottak ilyentájt. Külön a magyaroknak és külön a sváboknak. Persze azért ezek a helyek nem zárták ki a másikakat. Sőt, sok vegyes házasság is született, hiszen a társas kapcsolatok a téli hónapokban, a mezőgazdasági munkák szünetében alakulhattak ki igazán.

Szóval jó kis bálok voltak farsangkor a faluban – emlékezett vissza a régi szép legényes időkre Jani bácsi.

A rendhagyó farsangon így ha csak rövidebb ideig is, de remekül érezték magukat a Mezőfalvi Sárgarózsa Klub tagjai. Akik ismerik őket, azok tudják, ha ez szombaton lehetett volna...