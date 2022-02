Ezen a héten esedékes a farsangi mulatság a Vasvári Pál Általános Iskolában is. Mint azt Kovács Erzsébet, az intézmény igazgatója elmondta, sajnos a járványügyi helyzet azt nem teszi lehetővé, hogy a hagyományoknak megfelelően együtt, egy nagyrendezvényként szervezzék meg programot a kicsiknek és a nagyoknak. Ezért döntöttek úgy, hogy az alsóbb évfolyamokon osztályszinten tartják meg beöltözős dzsemborikat.

Hétfőn 13 óra körül látogattunk el a vasvárisokhoz. Követtük a kiáradó zene és a gyermekkacaj hangját, amelyek egészen az első emeletre, az 1.b fiataljaihoz vezettek. Ők már végeztek a délelőtti tanulással, és Varga Zita tanítónő vezetésével éppen akkor vette kezdetét a játékos mulatság. Egy kis bemelegítő szólótánc, majd ügyességi páros tánc, sőt, még limbózás is várt a diákokra.

Nem sokkal később érkeztek meg az ebédelésből a szomszédos terembe a 2.c osztály fiataljai. Minden tanuló természetesen jelmezben volt, és jöhetett desszertként a farsangi fánk.

Az igazgatónő vázolta, a tervek szerint pénteken a felsősöké a főszerep, ők is érkezhetnek akár már reggel is beöltözve az iskolába, majd a nap folyamán játékos feladatokkal készülnek nekik is.