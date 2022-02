A Szupermenta összesen 35 (25 hazai és 10 külföldi előállítású) ételízesítőt vizsgált. Jellemző, hogy a vásárlói igények miatt ma már e termékkörből is különféle változatokat vásárolhatunk. Épp ezért a tesztelt termékek is három csoportba sorolhatók: 29 ételízesítő sót és adalékanyagot/aromát is, 3 termék pedig csak sót tartalmazott, míg 3 ízesítő „mindkettőtől” mentes volt.

Az élelmiszerbiztonsági és -minőségi mérések alkalmával sor került az ólom és kadmiumtartalom, adalékanyagok vizsgálatára, de a szakemberek – többek között – az allergén összetevők nem várt jelenlétét is ellenőrizték. A Nébih laboratóriumi mérnökei öt ételízesítőnél kimutatták a zeller allergént, pedig a csomagoláson erre sem összetevőként, sem lehetséges keresztszennyeződésként nem történt utalás. A hatóság az összes érintett terméktételt – már a tesztfolyamat elején, tavaly júliusban – azonnali hatállyal kivonta a forgalomból minőségmegőrzési időre és kiszerelési egységre tekintet nélkül, továbbá azok forgalomba hozatalát megtiltotta. A vizsgált ételízesítő tételek fogyasztóktól való visszahívására is sor került. Egy terméknél – a helytelen allergén jelölés mellett – a sótartalommal is probléma volt: a laboratóriumi vizsgálat magasabb értéket mutatott ki, mint amit a csomagoláson feltüntettek. (Az eljárások lezárása után az érintett három gyártó öt visszahívott terméke – a zeller allergénre való utalást is tartalmazó javított jelöléssel – újra forgalomba kerülhetett.)

A termékek több mint 2/3-ánál, 27 ételízesítőnél egyéb jelölési hibák is akadtak. Gond volt többek között a zöldség összetevők feltüntetésével, a származásra, a tápértékre és a szárított zöldségek mennyiségére vonatkozó jelölésekkel is. A hibák miatt hatósági eljárások indultak, és élelmiszer-ellenőrzési bírságot szabtak ki a hatósági ellenőrök megközelítőleg összesen 2.300.000 forint értékben. A bírság mellett az érintett előállítókat és forgalmazókat természetesen a jogsértések megszüntetésére, valamint a jelölési hibák határidőre történő kijavítására is kötelezték.

A Szupermenta terméktesztek egyik legnépszerűbb mozzanata a kedveltségi vizsgálat, melyen ezúttal is szakértő és laikus kóstolók pontozták a termékeket. Értékelésük alapján a legnagyobb csoport, azaz a 29 sót és adalékanyagot/aromát tartalmazó ételízesítő közül a dobogó legfelső fokára a Lacikonyha Univerzális Ételízesítő állhatott, a második helyen a Delik'at Ételízesítő 2000g végzett, míg a harmadik helyet a Delik'at Ételízesítő 200g érdemelte ki. A 3 só- és adalékanyag/aromamentes ételízesítő versenyében az első helyet a Csattos Natúr Ételízesítő Szárított zöldségekből és fűszernövényekből szerezte meg, második lett az Ataisz ételízesítők, natúr vega-mix sómentes zöldségkeverék, harmadik helyen pedig a Naturmind Ételízesítő keverék végzett. A szintén 3 „versenyzőből” álló, sót tartalmazó, de adalékanyag/aromamentes ételízesítők kategóriájában első lett a Lucullus Natúr Ételízesítő min. 95% zöldség- és fűszertartalom, második helyen végzett a VEGETA NATÚR Ételízesítő, a harmadik helyezett pedig a Kania ételízesítő min. 45% zöldségtartalommal lett.

További információk, érdekességek és a részletes vizsgálati eredmények elérhetők a Nébih Szupermenta termékteszt oldalán: https://szupermenta.hu/izletes-teszt-etelizesitoket-vizsgaltunk/

Vezető képünk illusztráció.