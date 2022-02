Bihari Károlyné oktató az Erasmus+ program keretében a németországi Lindauban, a Dialoge-Bodensee Sprachschule GMBH iskolájában vett részt egy 10 napos nyelvi továbbképzésen, Gyöngyössy Csaba oktató a Fluency&Language Development for Educational Staff programban ugyancsak 10 napot töltött Máltán, az ETI Executive Training Institute Malta intézményében, míg Schőn-Kratzmajer Beatrix igazgató egy rövidebb, hat napos továbbképzésen vett részt Dublinban, Írországban a 21st Century Skills for Teachers and Students kurzuson.

Bihari Károlyné Fotó: amatőr

Bihari Károlyné elmondta, a kint töltött tíz nap alatt 50 nyelvi órát adtak számukra az anyanyelvi tanárok, amelyek között módszertani órák is voltak. Az intenzív nyelvi tanfolyam elsődleges célja az alapvető nyelvi készségek (írás, olvasás, beszéd) fejlesztése volt. Kis létszámú csoportokban minden résztvevő a saját tempójában tudott fejlődni egyéni képességeiben is, de a csoportszellemet is fejlesztették náluk ez idő alatt. Az általuk feldolgozott témakörök a következők voltak: a globális világ problémái, természeti katasztrófák, nyelvek tanulása. Az oktató lelkesen mesélte, hogy a foglalkozások magasabb szintre emelték kreatív gondolkodását, kérdésalkotó képességét és nyitottságát az új dolgok irányába. Megerősödött benne, hogy a digitális nemzedék tanításában fontos a rugalmasság, a felfedezés öröme, amit az internet tesz lehetővé. Tapasztalataiból bemutató órát tervez tartani városi szinten, amit önállóan fog megszervezni. Az már csak hab a tortán, hogy a kint töltött idő alatt lehetőségük volt megismerni a német kultúra bajorországi szeletét is.

Gyöngyössy Csaba oktató július végén járt Máltán. A program célja az angol nyelvi kommunikáció fejlesztése volt. Ehhez a képző intézmény egy előzetes online felmérés alapján alakított ki csoportokat, az azonos nyelvi kompetenciával rendelkező tanárokból. Ő lengyel kollégáival került egy csoportba, tanáruk pedig német származású volt. Nem indult simán a program, hiszen ebben az időszakban megnőtt a fertőzések száma, a képző helyeket bezárták, ezért az első héten online tartották meg az órákat. A chat szobákban különböző feladatokat kellett megoldaniuk, amikben sok volt a páros munka, a hangsúly pedig a kommunikáción volt. Az idegen nyelvi környezet és a jól felépített órák sokat segítették őket a beszéd szituációk gyakorlásában. A lakosság a máltai nyelv mellett angolul is beszél. Ez további lehetőséget nyújtott az angol nyelvi kommunikáció fejlesztésére. A második héten már az ETI képzőközpont tantermeiben zajlottak az órák, ahol a maszk viselése kötelező volt, ami kicsit nehezítette a megértést. Az utolsó napon egy érdekes feladatot kaptak. A marshmallow challenge, során 20 spagetti tésztát, egy ragasztószalagot, cérnát és egy pillecukrot kap minden csapat. Ezekből kell 18 perc alatt építeni egy minél magasabb építményt, majd elmesélni mi is ez az építmény. Az utazás után ismét tesztet írtak, hogy összehasonlítsák tudásukat a kiutazás előtti állapottal. Ebből kiderült, hogy nyelvi tudása több mint 10 százalékos emelkedést mutatott. Természetesen nekik is volt módjuk betekinteni Málta nevezetességeibe, kitűnő múzeumokba, és a St. John katedrálisba, ahol látható Caravaggio két festménye is.

Schőn-Kratzmajer Beatrix igazgató eredetileg Helsinkibe utazott volna egy évvel korábban, ám az az út a járvány miatt meghiúsult. Dublinban a hat nap során heten voltak egy csoportban, Lengyelországból, Ausztriából, és Németországból, a munka nyelve pedig az angol volt. Az Europass Teacher Academy által szervezett kurzuson számtalan új, modern technikát tudtak elsajátítani, amelyet hazaérkezése után megosztott a kollégáival is. Ez azért hasznos, mert beépülve a tanítás módszertanába, hatékonyabb tudásátadást tudnak elérni. A kurzus során megismerkedett a tanulóközpontú oktatás előnyeivel, hátrányaival. Megtanulta, mi az induktív tananyag feldolgozás hozadéka, milyen faktorok támogatják/befolyásolják a tanulók motivációját, a nonverbális kommunikáció fontosságát. Feladatokon keresztül gyakorolta, hogyan adjon pozitív, építő visszacsatolást. Megismerkedett a "Flipped classroom" (mindenki fontos és számít a tanteremben!) és a "Digital storytelling " (Jigsaw, Leadership, Tpack) lehetőségeivel. Megtanulta a visszacsatolás (feedback) fontosságát. Csoportmunkában megtervezték a 21. századi iskola kinézetét, felépítését és felszereltségét. Megismert olyan eszközöket, weboldalakat, applikációkat, kreatív, innovatív ötleteket, amikkel szórakoztatóbbá teheti a tanórákat. Jártak a Moheri szikláknál, a Guinness múzeumban, a Szent Patrik Székesegyházban, a Trinity College-ban, a Nemzeti Képtárban, felfedezték Dublint és a vidéket.