Nincs mit szépíteni, az évek sajnos múlnak, sőt, egyre gyorsabban. A gyerekek egyre nagyobbak, egyre komolyabbak, már másképpen kell őket kezelni, mint néhány évvel ezelőtt. Nálunk most jött el a szalag­avató, jön majd a ballagás, majd csúcspontként az érettségi. Pillanatnyilag csak a szalagavatókra koncentrálnak az ifjak, buli, buli hátán. Nincs is ezzel semmi baj. De mégis van. Méghozzá a féltés, jaj, csak ne történjen semmi baj! Hála a jó Istennek eddig nem is volt semmi gond. Azonban nincsen annál jobb érzés, mint amikor hallom, hogy megcsörren a kulcscsomó, s a kulcs elfordul a zárban. Ó, ekkor már nyugalom van.