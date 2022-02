Mint az 1980-as években a gyerekkori menzán, olyan betűlevest szolgáltak fel. Halmokban álltak, keringtek, forogtak a betűk a piros paradicsomlében. Betűk zűrzavarából nemhogy mondatokat, még szavakat sem lehetett kiolvasni – a tányér mellett a telefon, azon nyitva a közösségi oldal. Néha a kavargó leveshez hasonló érzése van az embernek, amikor az amerikai álomként, vagy álomkórként ránk szabadított közösségi médiában olvassuk a véleményeket. Forognak, kavarognak a betűk, de nem állnak össze mondatokká, értelmezhető halmazzá, mert idő előtt felfaljuk azokat. Nincs időnk, erőnk rá, éhesek vagyunk. Az oltástagadók is így táplálkozhatnak, nem egzaktan, gyakorlatiasan gondolják végig, hogy miből táplálkoznak, hogy a közösségi média betűkáoszából mit is falnak fel.

Ahogy olvasom most a tbc, a torokgyík, a szamárköhögés, a tetanusz, a járványos gyermekbénulás, haemophilus influenzae B, a kanyaró, a mumpsz, a rubeola, a pneumococcus és a bárányhimlő ellen kötelező az oltás. Van még HPV, hepatitis A és B, rotavírus, gennyes agyhártyagyulladás, influenza elleni vakcina is és immár 12 éves kortól adható a Covid–19 elleni védőoltás is.

A fentiek közül több oltást megkaptunk már a múlt században is, amikor még korántsem állt rendelkezésre ilyen tudományos orvostechnikai háttér. És most sem ágálnak bizonyos körök úgy egyik ellen sem, mint ahogy a koronavírus elleni szerrel szemben. A gyermekek szerencsére bátrabbak.