Olyan nehezek ezek a hétfők, nem véletlenül ragasztották rá az utálatos jelzőt is. Mennyivel másabb lenne, ha egy pár napos wellnessüdülést időzítenénk erre a napra valami szép, távoli helyre: nem az ébresztőórára ébredni egy mámoros esti pincetúra után, a kiadós kontinentális reggeli után strandpapucsban átcsoszogni a masszőrhöz, majd az egyórás kényeztetés után baráti szeretetből felhívni a kollégánkat és érdeklődni a napja felől, valamint megkérdezni azt is, hogy ő vajon most fürdeni menne vagy szaunázni... Tegnap pont egy ilyen hívás részese voltam, csak sajnos én voltam a fogadó fél. No nem baj, jövő héten én is megyek!

Vezető képünk illusztráció.