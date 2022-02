Európa egyik keleti országa ismét lángokban áll. Nem akarok belemenni abba, hogy ez Putyin orosz elnök agressziója, vagy a nyugati országok kétszínűsége miatt van – ugyanúgy hitegették, éveken át Ukrajnát, majd magára hagyták, mint bennünket 1956-ban –, ezt majd eldöntik a nálam jóval szakavatottabb egyének.

Én csak szenvedő embereket látok, velük érzek, mert én is 30 évvel ezelőtt átéltem hasonlót. Az akkori Jugoszláv Néphadsereg tartalékos főhadnagya voltam, amikor kitört a délszláv háború, és ezerszámra sorozták be a magyar férfiakat a szerb hadseregbe, hogy harcoljanak egy Szerbiáért. Szinte kivétel nélkül az első vonalba vitték őket, sokan csak koporsóban tértek vissza szeretteikhez.

Emlékszem, hogy mennyire rettegtünk, félve nyitottuk ki a postaládát, mindig zártuk a házunk kapuját, és minden kopogásra félve nyitottunk ajtót, attól tartva, hogy katonai behívót kézbesítenek számunkra.

Mint az Újvidéki Televízió szerkesztője egy hetet kaptam, hogy elhagyjam a szülőföldemet, mert ha nem – megmondták, a horvát harctérre vezényelnek – két pici gyerekemmel és feleségemmel nekivágtunk az ismeretlennek, de legalább túléltük.

Most ezek az események ismétlődnek meg és kárpátaljai magyar testvéreimre gondolok, akik most hasonló problémával néznek szembe. Harcoljanak egy olyan Ukrajnáért, ahol eltörölték a magyar anyanyelvű oktatást, ahol, mint nemzeti kisebbség, csak akkor tud fennmaradni, vagy előrehaladni bármilyen téren, ha feladja magyar identitását, történelmét, hitét.

Engem most elsősorban az ő sorsuk foglalkoztat, minden magyar embernek itt az anyaországban is azon kell fáradoznia, politikai, vallási és más hovatartozástól függetlenül, hogy segítsünk nekik! Akár egy imával is!

