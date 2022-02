– Én egy mátrai gyerek vagyok, és a mai napig is így élek. Amikor fiatal voltam, tizenéves, reggel hatkor indult busz és mentünk síelni, túrázni a Mátrába, a szüleimnek is volt ott egy kisebb nyaralójuk, így a nyári víkendeket is ott töltöttük – mesélte el Szabó Gabinak a népszerű műsorvezető, aki az indulásról is szólt: – Pedagógus szülők gyermeke vagyok, kiskoromban igazi jó fiú voltam. Mindez nem változott meg középiskolában sem. Igyekeztem, hogy megfeleljek. Az aszódi gimnáziumban az apukám volt az igazgató, a kollégiumban pedig édesanyám. Gyakorlatilag előbb tudták meg a jegyeimet, mint én.

Klausmann Viktor főként a fiatalkori élményeiről beszélt

A pályaválasztás során Viktort a jogi pályára szánta a család… – Jelentkeztem, felvettek, elmentem Pécsre, ahol remekül éreztem magam. Aztán azzal szembesültem, hogy ezt nem akarom tovább csinálni. Otthonról ekkor havi 500 forintnyi zsebpénzt kaptam. Még meg volt a jogviszonyom, amikor a haverokkal elmentünk cementet, fűtőanyagot pakolni a Volánhoz. Megerősödtem. Ekkor kaptam egy telefont az egyetemi újságtól, hogy gyakornokként felvennének, akkor 3500 forintért. Elfogadtam. Így csöppentem bele az újságírásba, és lépdeltem egyre feljebb...

Szabó „Mici” Gabriella az első tévés szerepléséről is kérdezte vendégét.

Tőkés Lászlóval az egyik első interjút csinálta, az Ablak-nál is dolgozott

– Először a pécsi tv-nél szerepeltünk, majd jött az Ablak című műsor, ahol kiváló szakemberekkel dolgozhattam együtt. A romániai forradalom előtt kimentünk Tőkés Lászlóhoz interjút készíteni, aztán a közszolgálati csatornára minket hívtak be, hogy mindez hogyan sikerült.

Szerencsekerék?

– Akkor formálódott, alakult a magyar kereskedelmi tévézés. Én is több kiválasztási eseményen voltam. Meghívtak, elvállaltam. Emlékszem, akkor ment nyugdíjba a pedagógus édesanyám. Nyolc hónapon át számolták a nyugdíját. Hazamentem, letettem a papírt, a szüleim büszkék voltak rám, ám megjegyezték, ennyit az Ablaknál is kerestél. Mondtam, anyu, ez a végén egy nullával több… Sok éven át csináltuk, de már nem vágyom vissza. Elmúlt. Magyarország ebből a szempontból is más, például Amerikában 1976 óta megy ez a játék, és mai napig 6–7 millió ember követi.

Arról is szó esett, mivel foglalkozik Klausmann Viktor és anno miért indult el az önkormányzati választásokon.

Aki kérdezett: Szabó Gabi „Mici” Fotó: Rácz József

– A Kékesen csináltunk egy hegyimentő csapatot, amely remekül működik. A politikai pálya pedig nem öncél. Barátok, ismerősök megkerestek, hogy Gyöngyösön és környékén próbáljuk megvalósítani a fejlesztési elképzeléseinket. Akkor az nem jött össze, ha kapok még egy ilyen felkérést, elgondolkodom.

Mici arról faggatta vendégét, hogy vállalna-e szerepet egy új tévés vetélkedőben: – Meglehet, ám ilyen felkérés mostanában nem érkezett. Megfontolnám. Korábban volt egy kísérlet egy Pest környékén fogható tévén, ám annak gyorsan vége lett. A legfontosabb számomra, hogy a már működő projektekre koncentráljak – fogalmazott Klausmann Viktor, akit a tévés terveiről is kérdezték:

– A világ rengeteget változott, átalakultak a médiafogyasztási szokások.