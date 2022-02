Kvázi bő egy évtizede törekszem arra, hogy viszonylag ehető saját pizzát tegyek az asztalra. A szakirodalom megolvasva, a kortárs és kevésbé kortárs szerzők tapasztalatai bevezetve a konyhás kockás füzetbe. Mégis, valami kis falatnyi hiba akad. Most egy szupergépet is integráltunk a folyamatba, ám végül saját kézmeleggel kellett sütésérett állapotba hozni a tésztát. Az eredmény: hármas alá, a közeli Bariban egy rendes Mamma erre lenézően legyintene, ám a család betermelt két tepsivel. Bár a hitelesség szabályai szerint érdemes hozzátenni: délután fél három magasságában tálaltam az ebédet. Nálunk akkor bármi elfogy, akár egy pizza is.