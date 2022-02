A szülés után a női testnek időre van szüksége ahhoz, hogy regenerálódjon. Ennek némileg ellentmond, hogy számos sztárt láthatunk rövid idővel a szülés után bomba formában mosolyogni a vörös szőnyegen.

Mi, a televízió képernyője előtt ülő földi halandók a jeles esemény után hosszú idővel is nap mint nap szembesülünk vele, hogy hiába keressük a derékvonalunkat a tükörben, vagy akár a reggel még egész csinosnak tűnő nadrág délután már kínosan feszül. A szakember szerint ebben az esetben nem az történik, hogy egy nap alatt híztunk két nadrágméretet, hanem a hasfal nem tart funkcionálisan megfelelően.

Egyre többeket érint a szétnyílt hasizom, azaz a rectus diastasis kérdésköre. Mielőtt a témát csak a frissen szült édesanyák problémájának gondolnánk, szögezzük le, hogy bárkit érinthet, kortól és nemtől függetlenül. De a várandósság alatt mindenképpen szétnyílik a hasizom, hogy a növekvő magzatnak legyen elég helye. Mivel a kötőszövet regenerációs képessége nem túl jó, csupán az esetek mintegy 55-60 százalékában tud magától helyreállni a hasfal.

A hasfalunkat középen egy vastag, függőlegesen végigfutó tömöttrostos kötőszövet, a linea alba zárja. Ennek a kötőszövetnek nagyon nagy a szakítószilárdsága. A szétnyílt hasizom akkor alakul ki, ha megnő a hasüregi nyomás, ami az egyenes hasizompár eltávolodásával jár, ilyenkor a fehér vonal megnyúlni kényszerül. Ha ez megtörténik, akkor a középvonalban egy könnyen kitapintható rés alakul ki. Ezután a hasizom csak speciális edzéstechnikával fejleszthető.

Jellemző tünetei, ha felülésnél egy furcsa, függőleges kis „kifli” jelenik meg a hasunk középvonalában, vagy ha azt vesszük észre, hogy a nadrág, ami reggel még jó volt, estére már szoros. Erősebb jelzés a fájó hát, derék, főleg a keresztcsonti szakaszon, a has húzódása, esetleg szúró fájdalom a köldök környékén. A szétnyílt hasizom először csak esztétikai probléma, de később kialakulhat hasfali sérv, hüvelyfali gyengeség, de akár gerincsérv is. Ezért ilyen esetekben érdemes szakembert felkeresni. Az orvosi vizsgálat során tapintással, illetve ultrahangos vizsgálattal győződnek meg róla, hogy érintettek vagyunk- e.

Jellemző tünet, ha felülésnél egy furcsa, függőleges kis „kifl i” jelenik meg a hasunk középvonalában

Miután megbizonyosodtunk róla, hogy bennünket is érint a probléma, keressünk fel olyan specialistát, aki segít abban, hogy a hasizom újra jól funkcionáljon. Ma Magyarországon egyre több olyan program van, amely komplex segítséget nyújt a szülés után, és a hasizom regenerációját is megcélozza.

Dunaújvárosban is van ilyen jellegű elérhető tréning Horváth Zsuzsi gondozásában is. De online tornát is találhatunk a neten, valamint fordulhatunk gyógytornász szakemberhez is. Elsajátíthatjuk a helyes légzésmintát, a megfelelő testtartást, megtudhatjuk, milyen gyakorlatokat végezzünk, miket kerüljünk el, és segítséget nyújtanak a következő várandósság esetére is.

Jó hír a végére, hogy sérült hasfallal sem kell lemondani a babahordozásról. Bár fantasztikus érzés, amikor a baba a mellkasunkon szuszog, de folyamatos terhelést jelent a hordozó szervezetére, ezért néhány szabályt be kell tartani.

Először maximum 50-60 percig hordozzunk. Csak ahogy javul az állapotunk, úgy növelhető a hordozás időtartama is. Ügyeljünk a helyes testtartásra, hiszen ettől függ, hogy kényelmes és egészséges legyen a hordozás a baba és az anyuka számára is. Nagyon fontos a megfelelő hordozási pozíció megválasztása és az eszközök pontos beállítása.