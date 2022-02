Tehát egy sminktetoválás nem egy életre szól, de Adrienn tetoválás iránti rajongása igen. Azt mondja:

– Munkám során mindig a maximumra törekszem. Nekem nagyon fontos, hogy minden vendégem elégedetten távozzon a tetoválás után, és büszkén, magabiztosan viselje új külsejét – vallja Adrienn.

Egy szép formájú szemöldöktől kifejezőbb lesz az arc, a tekintet Fotók: Szentes Kitti

Saját tapasztalatból mondhatom, nekem nagyon sok pluszt adott az első szemöldök-tetoválásom, amit Adrienn készített púderes technikával. Az eredeti formájával egyáltalán nem voltam kibékülve, ezért is döntöttem a tetoválás mellett. A szakember véleménye szerint: – A púderes szemöldök-tetoválás az egyik legkedveltebb technika, de emellett a szálas, a soft powder, a satíros, illetve a microblading fajták közül lehet választani. Az alkalmazott technika függ az alany arcától, az eredeti szemöldök formájától, hiányosságától, esetleg formátlanságától –avat be a részletekbe. Nagyon fontos a tetovált terület utóápolása, amelybe beletartozik a megfelelő ápoló krém használata, valamint a szolárium, erős napfény kerülése, illetve a tisztálkodás során víz, illetve áztatásos fürdő sem érheti. A teljes gyógyulás pár hét alatt végbemegy és utána jöhet a korrekció.

Természetesen nem csak a szemöldököt lehet tetoválni, nagyon népszerű a szemhéj illetve az ajkak tetoválása is, amely garantáltan csókállóvá teszi az ajkakat.

A szépségipari szakember fontos munkaeszközei ezek

Viccesen jegyzi meg Adrienn, hogy a vendégek kimondottan örülnek a maszkos időszaknak, ugyanis az ajaktetoválás egy minimális, pár napig tartó duzzanattal jár, ami valljuk be, nem túl esztétikus, ugyanakkor a végeredmény kárpótol minden kellemetlenségért.

A Covid–19-járvány oly sok szolgáltató mellett a kozmetikusokat sem kímélte, a kormány ezért egy egyszeri támogatás folyósítása mellett döntött, amelynek összege 219 ezer forint volt.

Az önfoglalkoztatók kompenzációs támogatásában főként azok a kiskereskedelemben, turizmus-vendéglátásban, szálláshely-szolgáltatásban vagy szabadidő ágazatokban tevékenykedő vállalkozók részesülhettek, akik alkalmazottak híján nem tudtak ágazati bértámogatásra pályázni. Forrás ITM: 219 ezer forintot kaphatnak a bértámogatásra nem jogosult önfoglalkoztatók (gov.hu)

– Természetesen én is igényeltem ezt az egyszeri támogatást. Nagyon egyszerű volt az igénylés menete, csak egy egyoldalas nyomtatványt kellett kitölteni – mondja Adrienn. – Ezekben a bizonytalan időkben jó érzés volt, hogy ránk is gondolnak, és ezzel is segítik munkánkat – tette hozzá az előbbiekhez Adrienn.

Egy új fogalommal találkoztam, Covid-etikett, Adriennt kérdeztem, hogy ő milyen plusz dolgokat vezetett be a vendégek illetve önmaga biztonsága érdekében.

Ihos Adrienn már tizenöt éve dolgozik kozmetikusként

– Be kellett nekem is vezetnem egy két plusz dolgot, de mivel a sminktetoválás alapból egy jó értelemben vett körülményes, érzékeny tevékenység, a magas fokú higiénia nálam alap dolog. Folyamatosan fertőtlenítek, nemcsak az eszközöket, hanem a bútorokat is. Minden vendég után szellőztetek. Külön felhívtam vendégeim figyelmét, ha úgy érzik, valami bujkál bennük, akár egy kisebb nátha is, ne jöjjenek, igyekszem rugalmas lenni, és másik, közeli időpontot biztosítani számukra. Ugyanígy, ha például beteget ápolnak otthon, vagy felmerült a gyanú, hogy esetleg Covid-fertőzöttel érintkeztek – mondja Adrienn. Tehát a szavaiból kiderült, a Covid-etikett számára sem volt ismeretlen fogalom. Ahogy ő is mondta, a már meglévő „szabályokat” kellett kiegészíteni, hogy mindenki biztonságban legyen a kezelés alatt.

A perkátai szakember minden szavából érződik a vendégei iránti szeretet és munkája iránti rajongás. Minden percét élveztem a vele való beszélgetésnek, kértem is tőle egy időpontot.